Bắt Đặng Tiến Lâm sinh năm 1991

Công an tỉnh Nghệ An ngày 3/12 cho biết vừa khởi tố Đặng Tiến Lâm (SN 1991, trú xã Thiên Nhẫn, Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, đêm 25/11, Lâm chạy xe máy sang xã Đức Minh với mục đích tìm tài sản sơ hở để lấy trộm. Vừa vào địa phận xã Đức Minh, thấy một chiếc xe kéo để ven đường, đối tượng liền móc vào xe máy của mình kéo đi.

Di chuyển thêm vài trăm mét, Lâm phát hiện trước nhà anh T.V.C có nhiều máy hút và linh kiện máy móc nên dừng lại bốc toàn bộ lên xe kéo. Chưa dừng lại ở đó, trên đường quay ra, đạo chích này tiếp tục lấy trộm thêm một xe kéo khác đang chở máy trộn và xe rùa.

Chỉ trong một đêm, Lâm gây ra 03 vụ trộm liên tiếp.

Đặng Tiến Lâm tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Nghệ An

Để che giấu hành vi, Lâm không mang ngay tài sản về nhà mà giấu tạm tại bãi rác ngoài cánh đồng. Sau đó, đối tượng chia nhỏ số tang vật, vận chuyển từng chuyến về một điểm thu mua phế liệu tại xã Thiên Nhẫn để bán lấy tiền.

Từ tin báo mất tài sản của người dân, Công an xã Đức Minh đã phối hợp với Công an xã Thiên Nhẫn rà soát, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm. Ngày 1/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Tiến Lâm về tội Trộm cắp tài sản.