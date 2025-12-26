Bắt Đặng Hoàng Đình và 5 người trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng: Đào xác heo chết đem bán

Theo thông tin từ báo Khánh Hòa, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã chính thức khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi sử dụng heo chết, heo mắc dịch bệnh để chế biến thực phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ. Vụ việc được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Vụ việc xảy ra ngày 30/11/2025 tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, liên quan đến việc thu gom, giết mổ heo chết và heo mắc dịch bệnh để bán ra thị trường.

Vietnamnet dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, đây là hành vi có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang được kiểm soát chặt chẽ. Việc cố tình đưa sản phẩm động vật nhiễm bệnh vào chuỗi thực phẩm không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh: ANTV Khánh Hòa

Ảnh: ANTV Khánh Hòa

Quá trình điều tra xác định, Đặng Hoàng Đình (sinh năm 1995, trú tại thôn Tân Phú, xã Cam Lâm) biết rõ số heo chết tại trang trại của ông Nguyễn Tấn Tâm (thôn Vĩnh Thái, xã Cam Lâm) đã bị tiêu hủy do dịch bệnh. Tuy nhiên, Đình vẫn tổ chức đào bới, thu gom số heo này nhằm mục đích chế biến thực phẩm để bán kiếm lời.

Đình đã thuê và lôi kéo nhiều người tham gia đào xác heo chết, vận chuyển đến bãi đất trống ở thôn Tân Sinh Tây để mổ xẻ, sơ chế, ướp lạnh. Những người tham gia gồm Cao Bằng, Mấu Bình, Trần Văn Điệp, Cao Văn Biên, Chamaelé Khiếu, Mấu Thanh Tuấn, Mang Chiến và Mấu Lạng.

Tại thời điểm kiểm tra hiện trường ngày 30/11, lực lượng chức năng ghi nhận tổng cộng 304 con heo, trong đó 146 con đã bị xẻ thịt, 125 con chết còn nguyên xác và 33 con còn sống. Tổng giá trị lô heo ước tính khoảng 850 triệu đồng. Riêng số thịt heo đã được phân mảnh từ 146 con có khối lượng hơn 5,1 tấn, trị giá trên 500 triệu đồng. Kết quả xét nghiệm cho thấy 295/304 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Đặng Hoàng Đình và các đối tượng liên quan là cố ý sử dụng động vật đã chết, biết rõ có nguồn gốc từ dịch bệnh hoặc thuộc diện phải tiêu hủy, để chế biến thực phẩm với giá trị lớn. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi và trật tự an toàn xã hội.

Căn cứ tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 7 bị can về tội danh nêu trên; trong đó 6 bị can bị bắt tạm giam, 1 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định nhằm răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.