Bất công cho Phương Oanh

Sau một thời gian dài vắng bóng khỏi màn ảnh nhỏ, Phương Oanh chính thức tái xuất với vai Mỹ Anh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh - một bộ phim remake từ siêu hit xứ Trung 30 Chưa Phải Là Hết. Trở lại sau thời gian dài lui về chăm sóc gia đình, Phương Oanh được khán giả mong chờ sẽ mang đến một hình ảnh chín chắn, trưởng thành hơn. Nhưng trái với kỳ vọng, ngay từ khi phim chưa kịp lên sóng, Phương Oanh đã phải đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng.

Hàng loạt bình luận tiêu cực tràn ngập mạng xã hội: người thì chê cô không thể vượt qua cái bóng của Đồng Dao, nữ chính bản gốc quá xuất sắc, người lại nhắc lại ồn ào đời tư trong quá khứ để hạ bệ cô. Dường như chỉ cần cái tên Phương Oanh xuất hiện, là sẽ có ai đó sẵn sàng đào lại những chuyện cũ để công kích, thay vì chờ đợi và nhìn nhận cô bằng diễn xuất hiện tại.

Khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh chính thức lên sóng, tình hình cũng chẳng khá hơn. Cứ mỗi phân cảnh có Mỹ Anh, khán giả lại đem ra soi, đặt cạnh bản gốc. Nào là “khí chất không bằng”, “diễn gồng”, “thiếu chiều sâu”… Trong khi đó, bối cảnh, thoại và nhịp phim bản Việt đều khác biệt rõ rệt, khiến việc so sánh khập khiễng càng trở nên vô lý.

Phương Oanh liên tục bị so sánh với Đồng Dao

Ở tập mới nhất, diễn xuất của Phương Oanh tiếp tục trở thành đề tài tranh cãi. Trong cảnh Mỹ Anh phát hiện Đăng (Doãn Quốc Đam) - người chồng từng nghe theo cô mọi thứ bắt đầu sa vào một phi vụ làm ăn rủi ro cao, cô cố gắng khuyên can nhưng bị anh nạt nộ, thậm chí gắt gỏng. Trước thái độ đó, Mỹ Anh chỉ biết sững sờ, ánh mắt trố lên trong giây lát rồi chùng xuống thất vọng. Chuỗi biểu cảm ấy, với người xem khách quan, là hoàn toàn hợp lý, thể hiện đúng tâm lý của một người vợ vừa bất ngờ vừa đau lòng.

Mỹ Anh vừa sửng sốt vừa bất an khi chồng có thái độ khác lạ

Thế nhưng, trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận lại chê bai: “mắt trố, miệng chu, biểu cảm đơ như tượng sáp”, “so với Đồng Dao bản Trung đúng là kém xa”. Những lời nhận xét gay gắt khiến một bộ phận khán giả của phim bức xúc, đứng ra bảo vệ nữ diễn viên. Họ cho rằng nữ diễn viên đã thể hiện trọn vẹn cảm xúc nhân vật, từ sự ngỡ ngàng đến hụt hẫng vì chưa bao giờ phải đối diện với tình huống tương tự từ chồng. Nhiều người cũng yêu cầu cộng đồng mạng bớt khắt khe, đừng mãi đem bản Trung ra so sánh khi mỗi diễn viên đều có cách tiếp cận riêng với nhân vật của mình.

Điều đáng nói là trong khi Phương Oanh bị soi từng khung hình, hai nữ chính còn lại là Quỳnh Kool và Việt Hoa lại không phải chịu áp lực tương tự. Quỳnh Kool dù nhận nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình và diễn xuất, nhưng khán giả chủ nhắm thẳng vào bản thân cô, khá ít ình luận đem Quỳnh Kool ra đối chiếu với bản gốc. Việt Hoa cũng tương tự, dù đôi lúc bị tạo hình nhàm chán, song vẫn được khen là có khí chất riêng, không ai buộc cô phải “giống bản Trung”.

Rõ ràng, Phương Oanh đang là người chịu thiệt thòi nhất trong ba nữ chính. Cô liên tục soi xét, bị gắn mác bản sao thất bại dù đang thể hiện theo cách riêng của mình. Có lẽ vì cái tên Phương Oanh từng quá nổi tiếng, từng gây ồn ào, nên một bộ phận công chúng trở nên khắt khe hơn. Nhưng bỏ qua mọi định kiến, nếu nhìn kỹ vào diễn xuất của cô trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, không thể phủ nhận rằng Phương Oanh có sự tiến bộ rõ nét trong lần trở lại lần này, không hề đáng bị soi xét hay đối xử bất công như vậy.