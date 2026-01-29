Bắt chước trend mời người lạ đến ăn tiệc, cô gái bày 100 mâm cỗ nhưng không một ai đến

Đầu năm 2026, cô gái tên Đại Đại ở Trùng Khánh bỗng chốc nổi như cồn nhờ một bữa tiệc mổ lợn đậm chất quê dã. Chỉ với nồi canh xương hầm nghi ngút khói, cô không chỉ thu hút hàng vạn người kéo đến chung vui mà còn thúc đẩy du lịch địa phương phát triển. Thấy "miếng bánh" lòng tin và lượt xem quá béo bở, một nữ TikToker tại Giang Tô đã quyết định vung tiền bắt chước, nhưng kết quả lại nhận về cái kết đắng ngắt.

Sự việc bắt đầu khi nữ TikToker này thấy Đại Đại chỉ cần một câu mời chân chất "Ai đến phụ mổ lợn thì mời ăn cơm" mà tăng vọt từ 500 follow lên tận 1,7 triệu, thậm chí còn được báo chí quốc tế đưa tin. Muốn sao chép y hệt công thức này, cô nàng ở Giang Tô đã dậy từ 5 giờ sáng, thuê đội đầu bếp hơn chục người, dựng rạp, thuê sân khấu và chi hàng chục nghìn tệ để chuẩn bị cả trăm mâm tiệc hoành tráng.

Thế nhưng đời không như là mơ. Đến giờ khai tiệc, chẳng có bóng dáng người hâm mộ nào lặn lội tìm đến, ngay cả người dân trong làng cũng chỉ đứng vòng ngoài nhìn vào. Tuyệt nhiên không một ai ngồi vào bàn hay cầm đũa. Giữa cái lạnh đầu đông, trăm mâm cao lương mỹ vị cứ thế nguội ngắt, đối lập hoàn toàn với sự lúng túng của nữ TikToker và ekip quay phim. Đầu bếp thì cuống cuồng giục giã vì chi phí bỏ ra đã lên tới hàng chục nghìn tệ (tương đương hàng trăm triệu đồng).

Nguyên nhân của sự bẽ bàng này thực chất nằm ở sự khác biệt văn hóa vùng miền và mục đích thực hiện. Bí thư chi bộ thôn sau đó đã chỉ ra điểm mấu chốt: "Làm việc lớn mà không thông báo với thôn, lại đi ngược lại phong tục địa phương thì dân làng ai dám ăn".

Nữ TikToker muốn bắt trend nhưng thất bại hoàn toàn và nhận về chỉ trích

Tại vùng Tuyên Lộ hay Trùng Khánh, tiệc mổ lợn là truyền thống hàng trăm năm để thắt chặt tình làng nghĩa xóm, ai giúp sức thì người đó hưởng lộc. Trong khi đó, ở vùng Giang Chiết, chuyện hiếu hỷ hay ăn uống lại cực kỳ coi trọng lễ nghi, phải có thiệp mời hoặc hẹn trước đàng hoàng. Việc một người lạ bỗng dưng bày tiệc linh đình khiến dân làng thấy e dè, họ lo lắng không biết mục đích là gì và "ăn xong thì phải đi phong bì bao nhiêu". Quan trọng nhất, dân làng cảm nhận được đây chỉ là một buổi "diễn" để lấy clip chứ không có sự chân thành, nên họ không muốn làm diễn viên quần chúng miễn phí.

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ thôn, nữ TikToker này cuối cùng đã phải đem toàn bộ số thức ăn này đi tặng cho các viện dưỡng lão và những gia đình khó khăn để gỡ gạc lại chút tổn thất. Cô bật khóc trên livestream thừa nhận mình đã quá nôn nóng, chỉ lo học cái vỏ mà quên mất cái lõi là sự thấu hiểu văn hóa.

Vụ việc là bài học cảnh tỉnh cho những người làm nội dung bất chấp: Lượt xem không đến từ việc sao chép hình thức. Sự chân thành và tôn trọng văn hóa bản địa mới là thứ chạm đến trái tim khán giả, còn nếu chỉ dùng tiền để dựng lên một vở kịch rỗng tuếch thì sớm muộn cũng nhận về sự ghẻ lạnh.

Nguồn: Sohu