Bắt "chủ vườn cây cảnh" Trương Thanh Tưởng

Ngày 11/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình vừa xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn giả mạo chủ vườn cây cảnh để bán bonsai giá rẻ.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc bị lừa khi mua cây cảnh qua Facebook, Zalo.

Đối tượng tạo lập các tài khoản mạng xã hội có nhiều lượt theo dõi, đăng tải hình ảnh vườn cây đẹp, giá rẻ để tạo lòng tin. Khi có khách liên hệ, chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Đối tượng Trương Thanh Tưởng bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng xác định đối tượng lừa đảo là Trương Thanh Tưởng, sinh năm 1985, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai. Tang vật thu giữ gồm 4 điện thoại di động, 6 sim điện thoại và 4 thẻ ATM.

Bước đầu làm rõ, đối tượng đã lừa đảo hàng trăm người dân trên cả nước với tổng số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân:

Theo Công an tỉnh Ninh Bình