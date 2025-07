Tối 14/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trường Hoạt (SN 1997) về tội "Buôn bán hàng cấm".

Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM cũng bắt 7 người khác, gồm: Hoàng Văn Chiến (SN 1997), Trần Đức Nam (SN 1999), Mai Thị Trinh (SN 1990), Lưu Đình Đại (SN 2000), Nguyễn Quốc Dũng (SN 2001), Châu Mạnh Phát (SN 2002), Cao Trường An (SN 1999) để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

Nguyễn Trường Hoạt là chủ bar The Black Lounge, bị cáo buộc cung cấp "bóng cười" cho khách và bán cho nhiều tụ điểm khác thu lãi hàng chục tỷ đồng.

Nguyễn Trường Hoạt tại cơ quan công an - Ảnh: CA TPHCM

Cụ thể, kiểm tra quán bar The Black Lounge trên đường Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ), công an phát hiện nhiều người đang sử dụng khí N2O (bóng cười).

Tiếp tục khám xét kho hàng ở đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, cảnh sát thu giữ hàng trăm bình N2O các loại, bóng cao su, dụng cụ sang chiết chuyên dụng cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan điều tra xác định Hoạt là chủ quán bar The Black Lounge và kho chứa hàng này. Anh ta cùng các đồng phạm tổ chức đường dây mua bán và phân phối "bóng cười" trái phép với quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Trước đó 2 ngày, công an TP HCM cũng đã triệt phá nhóm đối tượng mua bán bóng cười do Trần Tuấn Kiệt (30 tuổi, cư trú tại phường Tân Thuận) cầm đầu.

Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra tại các nhà hàng, quán bar trên địa bàn TPHCM thì phát hiện hàng trăm khách đang sử dụng “bóng cười”, thu giữ nhiều bình khí N2O được cất giấu trong kho của các nhà hàng, quán bar.

Các đối tượng trong đường dây của Trần Tuấn Kiệt - Ảnh: CA TPHCM

Khẩn trương truy xét, Công an TP phát hiện 03 địa điểm cất giấu và san chiết khí N2O của nhóm đối tượng trên tại phường Phú Thuận, Hưng Long và xã Nhà Bè; thu giữ 01 bồn chứa khí N2O dung tích 22 tấn, hơn 1.400 bình khí N2O các loại, gần 100 kg vỏ bóng, dụng cụ san chiết và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Kết quả điều tra xác định, tính từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã cung cấp cho khách sử dụng hàng ngàn bình khí N2O với tổng số tiền lên đến 253 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng.

Công an đã bắt khẩn cấp 31 đối tượng trong băng nhóm do Trần Tuấn Kiệt cầm đầu, các chủ nhà hàng, quán bar… và các đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ về tội “Buôn bán hàng cấm”.