Bắt chủ nhà Thân Văn Hiển

Ngày 15/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, cách đây 2 ngày, Tổ công tác Công an phường Tiền Phong tiến hành tuần tra, phát hiện, bắt quả tang tại nhà ông Thân Văn Hiển, sinh năm 1967, trú tại tổ dân phố Sy có 9 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức “Liêng”, gồm:

Thân Văn Hiển (chủ nhà); Dương Văn Vỹ, sinh năm 1971, Thân Văn Nghiệp, sinh năm 1983; Thân Minh Dương, sinh năm 1980; Thân Văn Tỉnh, sinh năm 1986; Thân Văn Hoàng, sinh năm 1976; Thân Văn Hoàn, sinh năm 1985,; Thân Văn Tuấn, sinh năm 1977; Dương Văn Thành, sinh năm 1985.

Các đối tượng thời điểm bị bắt quả tang (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tại hiện trường, Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ các vật chứng, đồ vật, tài sản có liên quan làm căn cứ điều tra, xác minh.

Tang vật thu giữ gồm: 1 tấm thảm; số tiền 1,3 triệu đồng thu giữ dưới tấm thảm; số tiền hơn 17 triệu đồng và 1 bộ tú lơ khơ 52 cây (tạm giữ trên người các đối tượng tham gia đánh bạc); 9 điện thoại di động các loại.

Quá trình xác minh, Công an phường Tiền Phong tiếp tục làm rõ thêm 1 đối tượng tham gia đánh bạc là Dương Văn Tăng, sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Sy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Tiền Phong đã ra Quyết định tạm giữ đối với 10 đối tượng nêu trên để điều tra, làm rõ hành vi “Đánh bạc” theo quy định của pháp luật.