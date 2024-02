Tiêu dùng tiếp tục thắt chặt, iPhone không đủ gồng gánh chỉ tiêu

Thành lập năm 1997, Digiworld (DGW) là nhà phân phối và cung cấp dịch vụ phát triển thị trường tiên phong hàng đầu Việt Nam, đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ (ICT).

Đến nay Digiworld đã được 30 thương hiệu công nghệ nổi tiếng thế giới lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam với hệ thống đại lý phân phối với 16.000 điểm bán hàng trên toàn quốc. Hiện tại DGW là top 2 doanh nghiệp phân phối ICT lớn nhất tại Việt Nam.



Theo Báo cáo tài chính hợp nhất vừa được doanh nghiệp này công bố, DGW ghi nhận doanh thu thuần quý 4/2023 đạt 4.849 tỷ đồng tăng 19% theo năm. Tuy nhiên, doanh thu này chỉ bằng 60% so với năm đỉnh điểm 2021. Lợi nhuận gộp đạt 521 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 10,7% chủ yếu nhờ tăng trưởng lớn hơn của các mảng có biên lợi nhuận cao.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh chủ yếu do tăng ở chi phí hỗ trợ bán hàng và chi phí nhân viên. Do doanh thu giảm sút cùng với gia tăng nhiều khoản chi phí, lợi nhuận sau thế của DGW chỉ đạt 90,2 tỷ đồng giảm 42% theo năm.

Cụ thể, mảng máy tính xách tay và máy tính bảng ghi nhận doanh thu 1.072 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do nhu cầu sụt giảm sau mùa tựu trường quý 3, cùng với nền kinh tế khó khăn khiến người tiêu dùng hạn chế đổi mới thiết bị.

Điện thoại di động quý 4 được kỳ vọng là quý cao điểm của mảng này với sự ra mắt của iPhone 15, tuy nhiên, tương tự với máy tính xách tay, người tiêu dùng cũng thắt chặt chi tiêu hơn nên sức cầu kém và một phần do iPhone 15 không có quá nhiều cải tiến nên độ hot đã giảm dần so với các năm trước dẫn đến lượng tiêu thụ thấp hơn kỳ vọng.

Đối với điện thoại Xiaomi, ban lãnh đạo cho biết Xiaomi vẫn giữ được top 3 thị phần, ngoài điện thoại các mặt hàng gia dụng của Xiaomi đang tăng trưởng khá tốt. Dù vậy, doanh thu quý 4 đạt 2.204 tỷ đồng, đạt tăng trưởng 24% so với cùng kỳ và tăng 24% so với quý 3.

Thiết bị văn phòng doanh thu đạt 1.124 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 42% so với cùng kỳ và 24% so với quý 3. Có được sự tăng trưởng này nhờ vào việc Công ty đã hoàn thành việc mua lại 75% công ty Achison, doanh thu của các sản phẩm thiết bị bảo hộ lao động được hợp nhất với Digiworld. Hơn nữa, thời điểm cuối năm là cao điểm giải ngân ngân sách cho các dự án, do vậy, ngành này được hưởng lợi khi khách hàng chính là các đối tượng như doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, chính phủ, trường học.

Thiết bị gia dụng ghi nhận tăng 31% so với cùng kỳ và tăng 44% so với quý 3, đạt doanh thu 234 tỷ đồng nhờ vào đóng góp từ các sản phẩm gia dụng Whirlpool, đặc biệt là tivi Xiaomi ngày càng được người tiêu dùng biết đến và lựa chọn.

Ngành hàng tiêu dùng đạt tăng trưởng ấn tượng với 57% so với cùng kỳ và tăng 26% so với quý trước, doanh thu đạt 215 tỷ đồng, có được sự tăng trưởng này là nhờ đóng góp từ doanh thu của các sản phẩm bia thuộc tập đoàn ABinbev cũng như đóng góp từ các sản phẩm của Lotte Chilsung.

Lũy kế cả năm 2023, DGW đạt 18.817 tỷ đồng doanh thu, giảm 14,7%. Với kết quả trên, công ty đã hoàn thành 94% kế hoạch doanh thu. Lợi nhuận gộp đạt 1.559 tỷ đồng tương ứng với mức biên lợi nhuận 8,3%, biên lợi nhuận gia tăng chủ yếu do sự đóng góp của các ngành hàng mới có biên cao hơn nhưng tính chung lại lợi nhuận gộp tuyệt đối giảm do sức cầu ngành hàng chính là điện thoại và laptop giảm mạnh.

Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh do DGW phải hỗ trợ các nhà bán lẻ và gia tăng cơ cấu nhân sự đáp ứng cho các ngành hàng mới. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty đạt 354 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch đặt ra.

Digiworld sẽ ra sao trong năm 2024

Sức mua và niềm tin tiêu dùng sẽ có tác động khá lớn tới triển vọng kinh doanh, người dân phải có thu nhập tốt thì họ mới có nhu cầu thay mới các sản phẩm ICT hay các mặt hàng gia dụng. Ban lãnh đạo công ty kỳ vọng trong kịch bản thuận lợi quý 4/2024 sẽ hưởng lợi từ sức mua hồi phục kết hợp với chu kỳ thay mới sản phẩm sau 3 năm.

Phía DGW cũng cho biết, ngành dược phẩm sau nhiều năm triển khai vẫn gặp khá nhiều khó khăn do đặc thù ngành cần nhiều thủ tục, pháp lý và cũng do các đối thủ hiện hữu trên thị trường đã rất lâu năm. Các ngành hàng khác dự kiến sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng tuy nhiên sẽ cần thêm thời gian để có đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu toàn công ty, công ty cũng sẽ liên tục tìm kiếm những ngành hàng, nhãn hàng mới để góp phần tăng trưởng khi ngành hàng ICT đã bão hoà.

Ban lãnh đạo cho biết định hướng sẽ tiếp tục M&A các công ty không phân biệt ngành hàng, miễn là có chung mô hình kinh doanh và có thể cộng hưởng từ mô hình kinh doanh và cơ sở của DGW hiện tại.

Dự báo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này trong năm 2024, trong báo cáo được công bố hồi tháng 10/2023, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cgho biết: "Dự báo trong năm 2024, với kỳ vọng hồi phục từ ngành hàng ICT cùng với tiềm năng từ các ngành hàng mới, DGW sẽ lấy lại đà tăng trưởng ấn tượng".

Đồng quan điểm đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, DGW là doanh nghiệp có mô hình doanh nghiệp năng động, doanh mục sản phẩm vượt trội và đội ngũ lãnh đạo hàng đầu với những nỗ lực đã được chứng minh trong việc mở rộng doanh nghiệp theo chiều dọc và ngang. Vì vậy, BVSC dự báo lợi nhuận ròng 2024 và 2025 của DGW tăng lần lượt 31,2% và 24,7% lên 504 tỷ đồng và 629 tỷ đồng.