Bất chấp chỉ trích, hot girl "gái bản" vẫn ngang nhiên "tắm online", thậm chí còn thách thức ngược CĐM bằng những nội dung câu view rẻ tiền

Mượn danh "gái bản" mộc mạc để phô diễn da thịt và buông lời thách thức dư luận, chiêu trò câu view phản cảm này đang gióng lên hồi chuông báo động về lối kiếm tiền bất chấp trên mạng xã hội.

Chiêu trò khoe thân trơ trẽn trên không gian mạng

Từng có thời điểm hình ảnh những cô gái vùng cao gắn liền với vẻ đẹp thuần khiết, nét e ấp tự nhiên và lối sống giản dị khiến cộng đồng mạng trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng, làn sóng thương mại hóa nội dung bẩn đã và đang biến nét đẹp văn hóa ấy thành vỏ bọc hoàn hảo cho những chiêu trò khoe da thịt phản cảm, nhức mắt. Mới đây, một tài khoản "gái bản", đã khiến dư luận phẫn nộ tột cùng khi công khai đăng tải video ghi lại cảnh tắm rửa lộ liễu ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Diện những bộ trang phục thiếu vải, bó sát đến mức hớ hênh, nhân vật này ngang nhiên thực hiện các động tác thoa kem, kỳ cọ cơ thể trước ống kính. Mọi góc quay đều được sắp đặt đầy chủ đích nhằm phô bày tối đa vòng một đẫy đà và những phần nhạy cảm, biến một hành động sinh hoạt đời thường vốn kín đáo thành màn trình diễn khiêu khích, dung tục.

Sự việc càng trở nên đáng lên án hơn khi đi kèm với hình ảnh phản cảm ấy là dòng trạng thái đầy tính khiêu khích: "Bình luận không vừa mắt là em chửi lại luôn nha". Thay vì biết xấu hổ trước những lời góp ý chân thành hay e ngại chuẩn mực văn hóa cộng đồng, người này lại tỏ thái độ ngông nghênh, sẵn sàng "xù lông nhím" để đối đầu với dư luận.

Đây không còn là sự vô tư hay hồn nhiên của một người làm nội dung nghiệp dư, mà rõ ràng là một chiến lược bẩn được tính toán kỹ lưỡng: dùng thân xác để giật tương tác, dùng tai tiếng để nuôi dưỡng lượt xem, rồi thản nhiên gắn liên kết kiếm tiền từ hoa hồng quảng cáo. Sự đánh đổi tự trọng cá nhân và bóp méo hình ảnh người phụ nữ vùng cao để đổi lấy vài lượt tương tác ảo chính là đỉnh điểm của sự suy đồi trong cách sáng tạo nội dung này.

Lời cảnh tỉnh cho lối tư duy làm nội dung bất chấp tự trọng

Nhìn vào phần bình luận dưới những video dạng này, bất kỳ ai có lòng tự trọng cũng phải cảm thấy xót xa và ngán ngẩm. Bên cạnh những ý kiến phê phán gay gắt về lối sống thiếu chuẩn mực, nhan nhản các bình luận cợt nhả, thô thiển, quấy rối bằng ngôn từ đến từ một bộ phận người xem hiếu kỳ. Thế nhưng, thay vì coi đó là sự xúc phạm nhân phẩm, chủ nhân kênh lại lấy làm tự hào bởi mục đích câu view, hút tương tác thuật toán đã đạt được. Việc tiếp tay lan truyền những hình ảnh như vậy không chỉ tạo ra một vùng trũng văn hóa độc hại mà còn cổ xúy cho một bộ phận giới trẻ ảo tưởng rằng chỉ cần hở bạo, làm lố và thách thức dư luận là có thể nổi tiếng và kiếm tiền dễ dàng.

Văn hóa vùng cao với những giá trị truyền thống tốt đẹp không thể bị vấy bẩn bởi những màn "tắm online" lố bịch, rẻ tiền như thế này. Đã đến lúc các nền tảng mạng xã hội cần siết chặt hơn nữa bộ lọc kiểm duyệt, thẳng tay gỡ bỏ các nội dung gợi dục trá hình và khóa vĩnh viễn những tài khoản cố tình vi phạm thuần phong mỹ tục. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần có chế tài xử phạt hành chính thật nặng tay để răn đe những kẻ mượn danh văn hóa bản địa để trục lợi phi pháp. Về phía cộng đồng mạng, việc tẩy chay triệt để, bấm nút báo cáo thay vì tò mò tương tác hay tranh cãi chính là liều thuốc mạnh nhất để triệt tiêu "đất sống" của các loại rác phẩm, trả lại sự trong sạch cho mạng xã hội.