Bất chấp câu view bằng hình thể, kênh fanpage single mom Việt khiến cộng đồng ái ngại, bức xúc

Mặt trái của cuộc đua kiếm tiền trên không gian mạng cũng ngày càng lộ rõ khi nhiều cá nhân sẵn sàng đạp lên ranh giới đạo đức, thuần phong mỹ tục để trục lợi.

Xuất hiện một fanpage gây tranh cãi

Kiếm tiền từ môi trường số chưa bao giờ là việc dễ dàng. Để duy trì một kênh nội dung sống sót và có doanh thu ổn định giữa hàng triệu đối thủ cạnh tranh, người làm nội dung chân chính đòi hỏi phải đầu tư chất xám, công sức, kỹ năng và tính kiên trì bền bỉ qua từng ngày. Thế nhưng, trước áp lực thuật toán và sức cám dỗ từ nguồn thu nhập nhanh chóng, không ít người đã chọn lối tắt đen tối: bất chấp tự trọng, lạm dụng hình ảnh cơ thể và đem sự hở hang ra làm mồi nhử đổi lấy những chỉ số tương tác ảo.

Điển hình cho xu hướng độc hại này là một fanpage đang lan truyền mạnh mẽ gần đây, được cho là của một "single mom" (mẹ đơn thân) tại Việt Nam. Kênh này liên tục sản xuất và đăng tải các hình ảnh, video ghi lại cảnh sinh hoạt thường ngày, lao động ở thôn quê xen lẫn việc cho con bú. Điều đáng nói, thay vì thể hiện sự thiêng liêng, ấm áp của tình mẫu tử hay nét mộc mạc chân phương của đời sống lao động, người này lại cố tình lựa chọn góc quay cận cảnh, mặc trang phục khoét sâu hớ hênh, cúi người phô diễn vòng một và khoe trọn vẹn những khoảnh khắc tế nhị của cơ thể một cách đầy dung tục và phản cảm.

Đáng lo ngại hơn cả là chuỗi video này lại thu hút một lượng người theo dõi và lượt xem khổng lồ. Lượng tương tác tăng vọt cùng các bình luận khiếm nhã kéo theo vô vàn mối quan ngại sâu sắc về sự suy đồi văn hóa trực tuyến, cũng như nguy cơ biến hành vi này thành tiền lệ xấu cho nhiều người học đòi làm theo.

CĐM chỉ trích, lên tiếng phẫn nộ

Trước những hình ảnh phản cảm lan tràn, cộng đồng mạng đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ sự bức xúc dữ dội. Rất nhiều người dùng mạng xã hội đã thẳng thắn để lại bình luận chỉ trích hành vi trục lợi thiếu đứng đắn này. Đa phần các ý kiến đều nhận định rằng đây không phải là chia sẻ cuộc sống đời thường hay tôn vinh nét đẹp làm mẹ, mà là hành vi lạm dụng chính đứa con nhỏ và sự nhạy cảm của hình thể để "câu view", kiếm tiền từ những góc nhìn tò mò, thiếu lành mạnh. Không ít cư dân mạng kêu gọi báo cáo kênh, đề nghị cơ quan chức năng và đơn vị quản lý nền tảng vào cuộc quét sạch nội dung khiêu dâm trá hình này.

Hành vi mượn danh "mẹ đơn thân nghèo khó" để phơi bày cơ thể kiếm tiền trực tuyến không chỉ làm méo mó hình ảnh của những người mẹ chân chính đang nhọc nhằn mưu sinh ngoài đời thực, mà còn trực tiếp gây tổn hại đến tương lai và quyền riêng tư của đứa trẻ khi hình ảnh nhạy cảm bị phơi bày vĩnh viễn trên Internet.

Nền kinh tế sáng tạo nội dung chỉ thực sự bền vững khi dựa trên giá trị hữu ích và tính nhân văn, thay vì dùng cơ thể phụ nữ hay biến thiên chức làm mẹ thành công cụ kiếm chác rẻ rúng. Đã đến lúc mỗi người dùng mạng cần nâng cao ý thức thanh lọc bằng cách kiên quyết tẩy chay, không tiếp tay tương tác cho những nội dung bẩn, trả lại môi trường số văn minh và an toàn cho cộng đồng.