Bắt CEO Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên

Chi Chi (Tổng hợp) |

CEO Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị bắt vì lừa đảo.

Ngày 3-12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết trên báo Tuổi Trẻ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Nam (46 tuổi, CEO - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên, trụ sở tại TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020, Nguyễn Đình Nam giới thiệu với nhiều người rằng Công ty Phúc Hoàng Nguyên đang thi công dự án nhà ở tại khu đô thị Mỹ Gia - gói 8, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Nam quảng cáo mình đang sở hữu 20 căn nhà liền kề, giá bán thực tế 3,3 tỉ đồng/căn nhưng sẵn sàng bán cho khách với “giá hữu nghị” chỉ 3 tỉ đồng/căn.

Bắt CEO Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên - Ảnh 1.

Đối tượng Nam (ngoài cùng bên trái) nghe lệnh bắt tạm giam, khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: CA Lạng Sơn

Tuy nhiên, vào thời điểm được Nam rao bán, khu đô thị Mỹ Gia - gói 8 vẫn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý và chưa đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán nhà ở. Cơ quan điều tra xác định chủ đầu tư chưa ký bất kỳ hợp đồng mua bán hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất nào liên quan đến 20 căn nhà mà Nam tự nhận là có thể bán.

Tin lời Nam với vị thế là tổng giám đốc doanh nghiệp, nhiều cá nhân đã chuyển tiền đặt cọc, ký hợp đồng mua bán nhà đất, trong đó có một số nạn nhân tại Lạng Sơn.

Theo VnExpress, bước đầu, công an xác định ông Nam đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của người dân. Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

