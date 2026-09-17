Ngày 08/9/2026, Cao Văn Sang đến Công an xã Vĩnh Thạnh Trung đầu thú.

Ngày 16/9, Công an xã Vĩnh Thạnh Trung cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Cao Văn Sang (sinh năm 1988, ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, khoảng 6 giờ ngày 05/9/2026, H. M. L. (sinh năm 2010, ngụ tổ 12, ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang) sau khi đi làm về đến nhà đã để điện thoại di động trên bàn kính trong nhà để sạc rồi đi ngủ. Do không khóa cửa nhà, đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, L. thức dậy và phát hiện điện thoại không còn trên bàn.

Sau khi hỏi những người trong gia đình nhưng không ai biết điện thoại ở đâu, L. kiểm tra, trích xuất camera an ninh trong nhà thì phát hiện khoảng 10 giờ 21 phút cùng ngày có một nam thanh niên mặc áo thun màu xám, quần short đi vào nhà. Đến ngày 07/9/2026, L. đến trụ sở Công an xã Vĩnh Thạnh Trung trình báo vụ việc.

Cán bộ tống đạt quyết định tạm giam đối với bị can Cao Văn Sang - Ảnh: Công an An Giang Cán bộ tống đạt quyết định tạm giam đối với bị can Cao Văn Sang - Ảnh: Công an An Giang

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã phân công cán bộ xuống địa bàn xác minh, thu thập thông tin và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra. Qua điều tra, xác minh, Công an xã Vĩnh Thạnh Trung xác định Cao Văn Sang là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đến ngày 08/9/2026, Cao Văn Sang đến Công an xã Vĩnh Thạnh Trung đầu thú. Tại cơ quan Công an, Sang khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Công an xã Vĩnh Thạnh Trung khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình; không để xe, tiền, điện thoại và các tài sản có giá trị tại những nơi không có người trông coi.

Khi ra khỏi nhà, cần khóa cửa cẩn thận, kiểm tra phương tiện và các khu vực trong nhà trước khi rời đi. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.