Tờ The Moscow Times đưa tin, Bộ Ngoại giao Azerbaijan đã triệu tập Đại biện lâm thời Nga tại Azerbaijan Pyotr Volokovykh vào ngày 28/6 để phản đối cái mà họ gọi là "vụ giết người tàn bạo" đối với hai người đàn ông Azerbaijan trong các cuộc đột kích của cảnh sát Nga một ngày trước đó. Bộ này cho biết một số người khác bị thương nghiêm trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Cung điện Gulustan ở Baku, Azerbaijan, vào ngày 19/8/2024. Ảnh: Reuters

Các cơ quan thực thi pháp luật của Nga ban đầu cho biết các vụ bắt giữ nhắm vào một "nhóm tội phạm sắc tộc" có liên quan đến các vụ giết người từ đầu những năm 2000 và xác nhận những người bị giam giữ là công dân Nga gốc Azerbaijan. Tổng cộng, khoảng 50 người đã bị bắt.

Cảnh sát không thừa nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào cho đến khi Ủy ban Điều tra của Nga cho biết vào ngày 30/6 rằng một người đàn ông dường như đã chết vì suy tim, trong khi nguyên nhân tử vong của người thứ hai vẫn đang được điều tra.

Người thân của các nạn nhân - được truyền thông Azerbaijan xác định là hai anh em Ziyaddin và Huseyn Safarov - cho biết hai thi thể đã được đưa về Azerbaijan và một cuộc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành tại Baku vào thời điểm nào đó trong tuần này.

Theo The Moscow Times, trong một dấu hiệu của khủng hoảng ngoại giao, Bộ Văn hóa Azerbaijan đã hủy tất cả các buổi hòa nhạc, triển lãm và lễ hội có liên quan đến Nga vào ngày 29/6, với lý do cáo buộc "các vụ giết người có mục tiêu và ngoài vòng pháp luật" được thực hiện vì lý do sắc tộc.

Quốc hội Azerbaijan cũng đã hủy một cuộc họp song phương theo lịch trình tại Moscow và chính phủ Azerbaijan đã hủy chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nga Alexei Overchuk.

"Chính phủ Azerbaijan không coi việc ông Overchuk hoặc bất kỳ đại diện chính thức nào khác của Nga đến thăm đất nước này trong hoàn cảnh hiện tại là phù hợp", hãng thông tấn Azerbaijan Report trích lời các quan chức Azerbaijan cho biết.

Điện Kremlin cho biết họ "thực sự lấy làm tiếc" về việc hủy các chương trình văn hóa của Nga tại Azerbaijan.

Sau đó, vào ngày 30/6, lực lượng thực thi pháp luật Azerbaijan đã đột kích văn phòng chi nhánh của hãng thông tấn nhà nước Nga Sputnik tại Baku. Mặc dù Sputnik đã chính thức dừng hoạt động tại Azerbaijan vào đầu năm nay sau khi luật truyền thông mới của quốc gia Nam Kavkaz này hạn chế quyền sở hữu nước ngoài, nhưng hãng thông tấn vẫn tiếp tục xuất bản nội dung trực tuyến.

Bộ Ngoại giao Azerbaijan cáo buộc Sputnik "tiếp tục hoạt động thông qua hoạt động tài trợ bất hợp pháp", đồng thời xác nhận rằng đã có các vụ bắt giữ trong quá trình khám xét của cảnh sát.

Các hãng tin địa phương đưa tin rằng tổng biên tập Igor Kartavykh và phó tổng biên tập Evgeny Belousov của Sputnik Azerbaijan nằm trong số những người bị bắt vào ngày 30/6. Một số hãng tin Azerbaijan cáo buộc rằng hai người đàn ông này là nhân viên của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), nhưng không có bằng chứng xác thực nào về thông tin đó.

Cảnh sát Azerbaijan đã bắt giữ tổng biên tập và phó tổng biên tập của Sputnik sau khi tiến hành khám xét văn phòng của hãng thông tấn này vào ngày 30/6. Nguồn: RT

Theo hãng tin video Ruptly thuộc nhà nước Nga, một nhà báo Nga thứ ba đã bị bắt vào ngày 30/6 khi đang ghi hình cuộc khám xét của cảnh sát Azerbaijan. Biên tập viên Aytekin Guseynova của Ruptly đã quay phim trong khoảng 20 phút trước khi mất liên lạc, ngay khi cô ra hiệu rằng cô đang hoàn thành công việc của mình, và mẹ cô sau đó đã xác nhận việc cô bị bắt.

Giữa các thông tin truyền thông, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Đại sứ Azerbaijan tại Moscow đã được triệu tập "liên quan đến các hành động không thân thiện của Baku và việc giam giữ bất hợp pháp các nhà báo Nga".

Theo The Moscow Times, mối quan hệ giữa Nga và Azerbaijan ngày càng căng thẳng kể từ khi lực lượng phòng không Nga bắn hạ một máy bay chở khách bay từ Baku đến Grozny ở nước cộng hòa Chechnya thuộc Nga vào tháng 12 năm ngoái. Cuối cùng, máy bay đã bị rơi ở phía tây Kazakhstan, khiến 38 người trên máy bay thiệt mạng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời xin lỗi hiếm hoi tới Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev về vụ tai nạn. Tuy nhiên, ông Putin vẫn không nhận trách nhiệm, nói rằng các hệ thống phòng không ở Chechnya đang đối phó với một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ngày xảy ra thảm họa.

Theo The Moscow Times, RT