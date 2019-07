Bắt băng chuyên giàn cảnh móc túi trên xe buýt ở Sài Gòn

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Vũ Văn Tú (tự Út, SN 1962), Trần Văn Thành (tự Tèo, SN 1972), Lương Đức Thành (SN 1958, hiện sống lang thang) và hai chị em ruột Nguyễn Thị Thủy (SN 1969), Nguyễn Thị Hiền (SN 1970, quê Thừa Thiên- Huế, hiện tạm trú hẻm 1F Bình Lợi, P13.Q.Bình Thạnh), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Băng “quái” này câu kết cùng nhau, chuyên dàn cảnh móc túi lấy tài sản của những người đi xe buýt.

Từ nguồn tin quần chúng cung cấp và qua nhiều ngày theo dõi, lúc 5 giờ 45 ngày 22-7-2019, tổ phòng chống tội phạm Công an P.26 phối hợp cùng trinh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh tiến hành bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hiền, Trần Văn Thành, Vũ Văn Tú và Lương Đức Thành, khi chúng đang tụ tập ở khu vực công viên dưới chân cầu Binh Triệu để chia “chiến lợi phẩm” vừa móc túi được.

Tang vật thu giữ trong người Trần Văn Thành (tức Tèo) một ĐTDĐ hiệu OPPO F9 màu đen và trong người Vũ Văn Tú (tức Út) chiếc ĐTDĐ hiệu Xaomi màu đen mà trước đó hai chị em Thủy, Hiền vừa móc túi của hai vị khách nữ đi xe buýt.

Tại trụ sở Công an P.26, qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận do quen biết nhau từ trước nên cách nay khoảng một tháng, khi Thủy, Hiền và Tú ngồi uống cà phê ở chân cầu Bình Triệu, quận Thủ Đức, nghe Thủy than vãn không có tiền mua quần áo và đóng tiền học cho con, giờ tính cách móc túi của khách đi xe buýt để… mưu sinh.

Tú liền góp ý rằng ở trạm chờ xe buýt gần Bến xe Miền Đông, thường tập trung rất đông khách chờ đi xe buýt vào sáng sớm thứ hai hàng tuần.

Nếu chọn địa điểm này “hành sự” thì Tú sẽ chở đi làm. Thủy phân công Hiền và Tú làm nhiệm vụ xô đẩy, tạo tình huống cho khách mất cảnh giác, còn ả thực hiện việc móc túi “con mồi”.



Khu vực trạm chờ xe buýt mà băng “quái mỏi” thường tụ tập để gây án.

Biết bạn gái là Nguyễn Thị Hiền, em ruột Thủy, lập băng “quái mỏi”, Trần Văn Thành cũng tham gia, đồng thời rủ thêm bạn chạy chung xe ôm với Tèo là Lương Đức Thành vào nhóm để chở đồng bọn đi “làm ăn” hoặc giải nguy trong trường hợp bị nạn nhân phát giác.

Lúc 4 giờ 30 ngày 22-7, Tú điều khiển xe Wave BS: 79H1-3131 chở chị em Thủy, Hiền từ nhà trọ ở đường Bình Lợi qua quán cà phê khu vực chợ Bình Triệu.

Uống cà phê xong, Tú chở hai nữ quái đến trạm chờ xe buýt gần cổng trước Bến xe Miền Đông. Lúc này, Lương Đức Thành cũng chạy xe Sirius BS: 38R1-2523 chở Trần Văn Thành đến giúp sức.

Khoảng 15 phút sau, khi xe buýt số 8 vừa đến trạm, phát hiện chị Lê Thị Phương Thảo (SN 1999, quê Gia Lai) định lên xe buýt để về ký túc xá Đại học quốc gia, trong túi áo khoác để chiếc ĐTDĐ hiệu Xaomi, Tú và Hiền lập tức kẻ trước người sau, kẹp chị Thảo vào giữa cố tình xô đẩy.

Lợi dụng cơ hội này, Thủy nhanh như chớp lẻn tới móc túi lấy chiếc ĐTDĐ của nạn nhân rồi lập tức xuống xe.

Tang vật trong vụ án.

Lấy được điện thoại của chị Thảo xong, Thủy đưa cho Tú giữ. Cả nhóm tiếp tục chở nhau đến trạm chờ xe buýt dưới dốc chân cầu Bình Triệu.

Khoảng 5 giờ 35 phút cùng ngày, chị Lâm Hạnh Nhật Thơ (SN 1992, quê Khánh Hòa) ra trạm chờ xe buýt số 93 đón xe về công viên 23-9.

Thấy chị Thơ để chiếc ĐTDĐ hiệu OPPO F9 ở túi quần, Trần Văn Thành rỉ tai nói nhỏ cho Thủy biết. Khi Tú và Hiền dàn cảnh chen lấn lúc bước lên xe, dồn chị Thơ vào giữa, Thủy nhanh chóng ra tay rồi lên xe đồng bọn rời khỏi hiện trường.

Hành tung của băng “quái mỏi” này trong cả hai phi vụ móc túi trên đều không qua khỏi những con mắt tinh tường của trinh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh và tổ phòng chống tội phạm Công an P26.

Vì thế, khi chúng vừa về đến khu vực công viên dưới chân cầu Bình Triệu để xem “chiến lợi phẩm” vừa chôm được thì bị lực lượng trinh sát bao vây bắt gọn.

Về phần hai nạn nhân Thảo, Thơ, sau khi lên xe buýt được một lát thì phát hiện bị mất tài sản nên đã xuống xe đến Công an P.26, Q.Bình Thạnh trình báo.

Qua khảo sát giá, chiếc điện thoại hiệu Xaomi của chị Thảo trị giá 1,5 triệu đồng; còn ĐTDĐ OPPO F9 của chị Thơ có giá 4,1 triệu đồng…

Vụ án hiện đang được cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ.Bình Thạnh tiếp tục khai thác mở rộng.