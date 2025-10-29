Bắt 'bà trùm' tên Vi sinh năm 1999, cầm đầu đường dây lừa đảo 8.000 người Việt Nam

Sáng 29/10/2025, Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, thu nhiều tang vật, chứng cứ điện tử quan trọng liên quan đến vụ án.

Sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ đấu tranh, ngày 28/10, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng với cục Cảnh sát Hình sự; Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án 0525L, bắt giữ 59 đối tượng (44 nam; 15 nữ) đều là người Việt Nam khi chúng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại phường tuek Chhou, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi), SN 1999, trú tại thôn Mon Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (nay là xã Bảo Thắng, Lào Cai).

Cơ quan CSĐT đã cất trọn mẻ lưới, bắt giữ đối tượng Vi cùng toàn bộ các đối tượng chủ chốt, chân rết quan trọng, giữ vai trò lãnh đạo trong ổ nhóm tội phạm nói trên, thu giữ các vật chứng của vụ án phục vụ công tác điều tra.

Việc giăng lưới được khám phá nhờ một vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu khám phá từ tháng 6/2025, bắt giữ 4 đối tượng là chân rết của tổ chức tội phạm nói trên. Theo Cơ quan Công an, nhóm tội phạm trên hoạt động dưới thủ đoạn giả danh Shiper, Công an, Quân đội, lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra, phân loại các đối tượng, lực lượng chức năng Campuchia tiến hành bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu, cùng một số vật chứng thu giữ trong chuyên án. Liên quan đến vụ án, đến nay, lực lượng Công an đã bắt giữ 66 đối tượng.

Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang làm các thủ tục tiếp nhận nhóm đối tượng nói trên qua cửa khẩu một tỉnh giáp biên Campuchia, sau đó di lý nhóm đối tượng về Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Một số hình ảnh trong chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng tại Campuchia do CA Lai Châu cung cấp: