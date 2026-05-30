Bắt 8 học sinh nghi cố ý phóng hỏa trường học khiến 16 nữ sinh tử vong, 79 người bị thương

Nguyễn Phượng
|

Ngày 29/5, giới chức Kenya cho biết đã bắt giữ 8 học sinh vì nghi ngờ liên quan tới vụ hỏa hoạn tại một trường nội trú nữ sinh ở thung lũng Rift khiến 16 học sinh thiệt mạng.

Vụ cháy xảy ra tại trường trung học nữ sinh Utumishi ở Gilgil, miền trung tây Kenya, ngay sau nửa đêm ngày 28/5. Theo Cục Điều tra Hình sự Kenya, các cuộc điều tra ban đầu cho thấy 8 nữ sinh bị nghi đã tham gia lên kế hoạch và thực hiện vụ phóng hỏa.

“Các cuộc điều tra sơ bộ đã xác định 8 học sinh là nghi phạm liên quan tới việc lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công đốt phá”, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Hiện cả 8 học sinh đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kipchumba Murkomen đã có mặt tại hiện trường cùng các quan chức địa phương để chia buồn với gia đình các nạn nhân.

“Đây là thời khắc vô cùng đau buồn. Khi đã xác nhận 16 người thiệt mạng, tôi mong người dân Kenya cùng sát cánh với các gia đình trong lời cầu nguyện và sự hỗ trợ”, ông nói, đồng thời kêu gọi công chúng kiên nhẫn chờ kết quả điều tra và tránh suy đoán.

Bắt 8 học sinh liên quan vụ hỏa hoạn tại trường nội trú nữ sinh - Ảnh 1.

Phụ huynh lo lắng đứng chờ tại hiện trường vụ cháy

Trường nội trú Utumishi ở Gilgil trực thuộc Sở Cảnh sát Quốc gia, nằm trong khu vực có nhiều cơ sở quân đội và huấn luyện. Theo ông Samuel Ndanyi, Tư lệnh Cảnh sát khu vực Rift Valley, đám cháy bùng phát vào khoảng 1h ngày 28/5 (giờ địa phương), khi có khoảng 220 nữ sinh đang ngủ. Tuy nhiên, vụ việc chỉ được báo cáo khoảng 2 tiếng sau đó.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Kenya Julius Ogamba hôm 28/5 cho biết, vụ hỏa hoạn 79 người đã bị thương. Trong số này, 71 học sinh đã được xuất viện sau điều trị.

Hình ảnh được Đài truyền hình Citizen Television phát sóng cho thấy các ô cửa sổ bị vỡ và những bức tường ám khói. Trong khi hàng chục gia đình tập trung bên ngoài trường để chờ thông tin về con em mình.

Nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân chính thức của vụ cháy. Họ đang xác minh lại số học sinh có mặt tại khu ký túc xá khi xảy ra hỏa hoạn để không bị bỏ xót các nạn nhân.

Bắt 8 học sinh liên quan vụ hỏa hoạn tại trường nội trú nữ sinh - Ảnh 2.

Các học sinh hoảng loạn, được đưa tới bệnh viện cấp cứu

“Hai cuộc điều tra đang được tiến hành nhưng nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định”, Bộ trưởng Julius Migos cho biết.

Bà Eunice Mureithi, phụ huynh có con gái sống sót sau vụ cháy, nói rằng ngọn lửa bắt đầu từ phần mái vòm phía trên rồi nhanh chóng lan rộng khắp tòa nhà.

“Một phần lối thoát đã bị chặn lại nên nhiều học sinh không thể chạy ra ngoài ngay lập tức, dù khá nhiều em cuối cùng vẫn thoát được”, bà nói.

Wambui Nderitu, người có em họ theo học tại trường, kể lại với BBC Africa: “Khi chúng tôi đến nơi, mọi người được yêu cầu xếp hàng chờ thông tin. Ai cũng rất lo lắng vì nghe tin có học sinh thiệt mạng và nhiều em đang được cấp cứu trong bệnh viện”.

Bắt 8 học sinh liên quan vụ hỏa hoạn tại trường nội trú nữ sinh - Ảnh 3.

Nhiều vụ cháy trước đây tại Kenya được cho là do học sinh gây ra nhằm phản đối các quy định kỷ luật nghiêm ngặt

Người này cho biết thêm: “Một số em ở tầng trên phải nhảy xuống để thoát ra ngoài nên bị thương”. Em họ của cô may mắn sống sót nhưng bị gãy chân.

Hỏa hoạn tại trường học là vấn đề thường xuyên xảy ra ở Kenya. Chính phủ nước này cho biết đã ghi nhận hơn 100 vụ cháy trường học trong năm 2024.

Theo các nghiên cứu tại Kenya, nhiều vụ cháy trước đây được cho là do học sinh gây ra nhằm phản đối các quy định kỷ luật nghiêm ngặt hoặc điều kiện học tập, sinh hoạt không đảm bảo.

Năm 2024, một vụ cháy tại trường nội trú tiểu học ở hạt Nyeri từng khiến 21 học sinh thiệt mạng, song nguyên nhân chưa được làm rõ.

Theo Reuters, NTV

