Bắt 5 đối tượng liên quan vụ một người bị đánh tử vong trên đường ở TPHCM

Hương Chi |

Liên quan đến vụ một người bị cả nhóm hành hung dẫn đến tử vong trên đường vừa xảy ra tại TPHCM, cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra.

Ngày 16/12, nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong cho hay, Công an TPHCM đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ anh L.T.P. (SN 2007, quê Cà Mau) bị vây đánh trên đường và tử vong sau đó.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ ẩu đả trên đường HL608, phường Tây Nam, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và truy bắt nhóm người liên quan. Các nghi phạm lần lượt được trinh sát bắt giữ, đưa về trụ sở Công an phường Tây Nam để lấy lời khai.

Bắt 5 đối tượng liên quan vụ người bị đánh tử vong ở TPHCM - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện cơ quan công an đang điều tra, danh tính các nghi phạm chưa được thông tin cụ thể.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Anh L.T.P. có xảy ra mâu thuẫn với một đối tượng. Sau đó, nhóm 5 người đã tìm gặp anh P. để giải quyết. Tại một sạp trái cây trên đường HL608, nhóm đối tượng này đã vây đánh khiến anh P. gục tại chỗ. Sau khi hành hung, cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều muộn 14/12, anh L.T.P. đang đứng tại một sạp bán trái cây trên đường HL608 , đoạn thuộc phường Tây Nam (TPHCM) thì bị nhóm đối tượng hành hung. Một người trong số đó đã dùng dao tấn công khiến anh P. gục tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

