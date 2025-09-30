Tính đến thời điểm hiện tại, giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt 4 người vì cáo buộc đưa trẻ em vào nguy hiểm, sau khi họ dẫn trẻ nhỏ đến bờ biển ngắm sóng giữa siêu bão Ragasa. Cụ thể:

Tối thứ sáu vừa qua (26/9), lực lượng cảnh sát bắt giữ một người đàn ông 46 tuổi và một người giúp việc nước ngoài 33 tuổi khi cặp đôi này đưa hai con trai của người đàn ông - một bé 4 tuổi và một bé 6 tuổi - đi ngắm sóng khi siêu bão Ragasa đổ bộ Hong Kong hôm 24/9.

Thanh tra trưởng Cheung Wai-shan cho biết, cảnh sát đã xem một đoạn video trực tuyến vào thứ Tư cho thấy cảnh hai người lớn và hai cậu bé đang ngắm sóng ở bờ sông tại Kennedy Town.

Ragasa là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2025

Bà cho biết hai người lớn đã chụp ảnh cùng bọn trẻ ngay cả khi biển dâng cao và nước bắt đầu tràn vào vỉa hè.

May mắn, hai bé trai không bị thương, song bà Cheung cho biết hành động của người lớn là cực kỳ nguy hiểm.

"Lúc đó sóng lớn và nước biển đã bắt đầu tràn vào vỉa hè, nhưng hai người lớn vẫn đưa các bé đến đó chụp ảnh. Có nguy cơ rất cao là các bé có thể bị sóng cuốn trôi. Tình huống rất nguy hiểm và có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ nhỏ, vì vậy đây là sự việc không thể xem nhẹ", bà nói.

Chánh thanh tra Cheung lưu ý cha mẹ không nên đánh đổi an toàn để tìm kiếm sự phấn khích, đồng thời nhấn mạnh sức khỏe của trẻ em phải luôn được đặt lên hàng đầu.

"Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân họ và con cái, mà còn có thể gây thêm gánh nặng hoặc rủi ro cho lực lượng cứu hộ nếu tình huống bất trắc xảy ra. Đây là hành vi vô trách nhiệm và cần bị xã hội lên án", bà nói thêm.

Cũng vào ngày thứ Sáu, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông 54 tuổi đang bơi tại bãi biển công cộng đã đóng cửa để tránh bão trên đường Castle Peak ở Tuen Mun. Ngay sau khi tiếp cận được đối tượng, cảnh sát đã hỗ trợ người đàn ông vào bờ an toàn và yêu cầu ông rời bãi biển ngay lập tức.

Sau khi điều tra thêm, các sĩ quan của đơn vị Castle Peak đã nộp đơn lên tòa án để xin lệnh triệu tập truy tố người đàn ông 54 tuổi này vì nghi ngờ vi phạm Quy định về bãi tắm theo Sắc lệnh Y tế công cộng và Dịch vụ đô thị.

Hai người phụ nữ đưa đưa bé trai 8 tuổi đến bờ biển ở Ap Lei Chau ngắm sóng và chụp ảnh

Theo sắc lệnh, bất kỳ hành vi không tuân thủ các thỏa thuận đóng cửa tạm thời nào cũng là hành vi phạm tội và có thể bị phạt tối đa 2.000 đô la Hồng Kông (257 đô la Mỹ) và bị phạt tù tới 14 ngày khi bị kết án.

Trước đó, cảnh sát Hong Kong cũng bắt hai phụ nữ với cáo buộc tương tự, khi họ đưa bé trai 8 tuổi đến bờ biển ở Ap Lei Chau ngắm sóng, trong lúc cảnh báo bão cao nhất vẫn được áp dụng hôm 25/9.

Trong một diễn biến khác, một gia đình 4 người đã đến kè chắn sóng ở phố Ka Yip tại Chai Wan để ngắm sóng, trong khi cảnh báo số 8 vẫn có hiệu lực.

Hậu quả, người mẹ và con trai 5 tuổi bị sóng cuốn xuống biển. Lập tức, người cha đã nhảy xuống nước cứu họ.

Thanh tra trưởng Cheung cho biết, hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định. Khi được hỏi liệu cảnh sát có bắt giữ cha mẹ đứa trẻ hay không, Cheung cho biết cảnh sát sẽ theo dõi vụ án.

Bộ trưởng An ninh Chris Tang Ping-keung cho biết, chính quyền sẽ xem xét luật mới để hạn chế việc đuổi theo bão sau khi hàng chục cư dân phớt lờ cảnh báo của chính phủ và tụ tập để xem sóng trong cơn bão Ragasa.

Ragasa, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, với sức gió cao nhất lên tới trên 260 km/h. Hong Kong đã phát cảnh báo bão cao nhất khi bão áp sát hôm 23/9 và tiến hành các biện pháp đề phòng, giúp giảm thiểu thiệt hại. Số người bị thương do Ragasa ở Hong Kong tính đến tối 24/9 là 101, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Theo SCMP