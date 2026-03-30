Bắt 3 đối tượng câu kết với người nước ngoài lập sàn điện tử lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục tỉ đồng trên 1 sàn điện tử do 3 đối tượng câu kết với người nước ngoài điều hành.

Ngày 30-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng Xiang Guoquan (SN 1983; quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky); Võ Tấn Hiệp (SN 1996; ngụ xã Nam Phước, TP Đà Nẵng; tên thường gọi là Tony Võ); Trần Việt Huy (SN 1988; ngụ phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, làm rõ các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ba đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên sàn điện tử do bọn chúng lập ra. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là đường dây lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, có sự cấu kết giữa đối tượng người nước ngoài và các đối tượng trong nước.

Cụ thể, khoảng tháng 3-2025, Xiang Guoquan gặp gỡ Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để bàn bạc, thống nhất mở sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên "Merry Trade" tại thị trường Việt Nam. Các đối tượng đã tạo lập một App ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh mang tên "Merry Trade" với hoạt động mua bán hàng trực tuyến trên mạng do chính Xiang Guoquan thực hiện và quản lý hoạt động.

Ngoài ra, các đối tượng này còn thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng (do Trần Việt Huy làm giám đốc).

Thủ đoạn của chúng được chia thành các bước hết sức tinh vi như quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại các khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, hứa hẹn mức lợi nhuận không tưởng nhằm "đánh" vào tâm lý ham muốn làm giàu nhanh của một số người dân.

Khi người dân sập bẫy, các đối tượng hướng dẫn họ nạp tiền (USDT) để quy đổi thành "điểm" trên ứng dụng. Thực chất, số điểm này chỉ là những con số ảo do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tự tạo ra, không có giá trị thực tế.

Đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây

Ở giai đoạn đầu, chúng cho phép nạn nhân rút một lượng nhỏ tiền mặt để tạo sự tin tưởng. Khi người chơi nạp vào những khoản tiền lớn, chúng lập tức tung chiêu "nâng cấp hệ thống" hoặc "lỗi kỹ thuật" để khóa tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9-2025 đến tháng 11-2025, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo ai là nạn nhân của "Sàn thương mại điện tử Merry Trade", hoặc Công ty TNHH Merry Global hãy liên hệ với Công an tỉnh Thanh Hóa để phối hợp giải quyết.

Nữ sinh lớp 7 gãy xương sườn nghi do bị bạn học đánh
Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

01:08
Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

00:59
Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

01:25
Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

01:31
Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Trên xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng

Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Trên xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng

00:55
Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

01:27
Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

00:47
Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

