HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ sinh lớp 7 gãy xương sườn nghi do bị bạn học đánh

Cao Nguyên |

Nữ sinh lớp 7 nhập viện trong tình trạng bị gãy một xương sườn, nhiều vết thương sau khi bị nữ sinh lớp 8 đánh.

Ngày 30-3, Trung tâm Y tế Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều trị cho em E.T.K.L. (lớp 7, Trường THCS 19/8, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) sau khi bị bạn học đánh.

Nữ sinh lớp 7 gãy xương sườn nghi do bạn học đánh: Thực trạng bạo lực học đường 2026 - Ảnh 1.

Trường THCS 19/8 nơi liên tiếp xảy ra nữ sinh đánh nhau

Theo Trung tâm Y tế Cư Kuin, em L. bị gãy xương sườn số 1, nhiều vết thương và xây xước vùng vai, cánh tay. Nữ sinh đang được điều trị, theo dõi trong tình trạng đau nhức vùng đầu.

Bà E. (mẹ của L.) cho biết bà đã làm đơn gửi cơ quan công an về việc con gái bị đánh đến mức nhập viện. "Tình trạng bạo lực học đường rất nguy hiểm nên tôi mong cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm minh" – bà E nói.

Nữ sinh lớp 7 gãy xương sườn nghi do bạn học đánh: Thực trạng bạo lực học đường 2026 - Ảnh 2.

Em E.T.K.L. bị gãy xương sườn, đang điều trị tại bệnh viện

Lãnh đạo Trường THCS 19/8 cho biết nhà trường đã có báo cáo gửi UBND xã Ea Ktur và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về vụ việc nữ sinh đánh nhau khiến một học sinh lớp 7 phải nhập viện điều trị. Nhà trường chờ kết quả xác minh của cơ quan công an để có căn cứ xử lý phù hợp với học sinh vi phạm.

Nữ sinh lớp 7 gãy xương sườn nghi do bạn học đánh: Thực trạng bạo lực học đường 2026 - Ảnh 3.

Một nữ sinh lớp 6 của Trường 19/8 nhập viện sau khi bị bạn đánh

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 26-3, do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên em H. (lớp 8, Trường THCS 19/8) lao vào đánh khiến em L. phải vào Trung tâm Y tế Cư Kuin điều trị.

Tiếp đó, chiều 29-3 một nữ sinh lớp 8 của trường này lao vào đánh nữ sinh lớp 6 khiến em này phải nhập viện.

Về thông tin nữ sinh lớp 6 bị gãy chân, lãnh đạo nhà trường khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Theo vị này, nữ sinh lớp 6 đã bị gãy ngón chân áp út trong quá trình chơi thể thao và đang điều trị. Trong lúc xảy ra vụ việc chiều 29-3, vị trí chấn thương cũ bị va chạm, phải đến bệnh viện để bó bột.

Hai vụ việc học sinh đánh nhau đều có rất đông bạn học theo dõi, hô hào và quay clip đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Tags

Bạo lực học đường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Trên xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng

Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại