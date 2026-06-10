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Bắt 3 cựu cán bộ thuế tỉnh Lào Cai

Văn Đức - Thành Đạt
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Ba đối tượng nguyên là cán bộ Chi cục Thuế Khu vực Lào Cai - Mường Khương thuộc Cục Thuế tỉnh Lào Cai bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 9/6, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai , đơn vị vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với 3 đối tượng nguyên là cán bộ Chi cục Thuế Khu vực Lào Cai - Mường Khương thuộc Cục Thuế tỉnh Lào Cai để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các đối tượng gồm: Đào Thị Ngân (SN 1972); Phạm Văn Viết (SN 1968); Nguyễn Quốc Trinh (SN 1968), đều trú tại phường Lào Cai.

Bắt cựu cán bộ Thuế tỉnh Lào Cai vì Lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Trinh.

Quá trình điều tra xác định, trong năm 2020, Đào Thị Ngân được giao nhiệm vụ phụ trách Tổ thu phí. Nguyễn Quốc Trinh, Phạm Văn Viết là thành viên tổ thu phí đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác thu phí sử dụng hạ tầng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai.

Sai phạm của các đối tượng đối với một số tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã gây thiệt hại tài sản lớn của Nhà nước.

Căn cứ kết quả xác minh và các hồ sơ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở đối với 3 đối tượng trên.

Bắt cựu cán bộ Thuế tỉnh Lào Cai vì Lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ - Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Viết.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên theo quy định của pháp luật.

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bắt cựu cán bộ thuế

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