Bắt 2 người đàn ông, thu giữ hơn 15 tỷ đồng tiền mặt và 50kg vàng trên 1 chiếc xe tải

Truyền thông Đức đưa tin cảnh sát nước này đã phát hiện gần 500.000 euro (hơn 15 tỷ đồng) tiền mặt cùng 50 kg vàng, với tổng giá trị ước tính khoảng 3 triệu euro (hơn 91 tỷ đồng), trong một chiếc xe tải tại trạm dừng chân trên tuyến cao tốc thuộc bang Bavaria. Tuy nhiên, đến nay nguồn gốc của khối tài sản này vẫn chưa được xác định rõ.

Theo cơ quan chức năng, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn hai người có mặt trên chiếc xe nhưng chưa thu được nhiều manh mối liên quan đến nguồn gốc số tiền và vàng. Hai nghi phạm bị bắt giữ lần lượt 60 tuổi và 42 tuổi, đều đến từ bang North Rhine-Westphalia (Đức).

Cảnh sát cho biết cả hai đều là công dân Đức. Lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với họ do nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn. Hiện hai người này đang bị tạm giam tại hai nhà tù ở Bavaria để phục vụ công tác điều tra.

Để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra, cơ quan chức năng từ chối tiết lộ thêm chi tiết về vụ việc. Đến thời điểm hiện tại, vị trí chính xác nơi số tiền và vàng được cất giấu trong chiếc xe vẫn chưa được công bố.

Toàn bộ tiền mặt và vàng đã bị cảnh sát tạm giữ. Theo nguyên tắc “đảo ngược gánh nặng chứng minh”, hai nghi phạm phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số tài sản này thì mới có thể được hoàn trả.

Cảnh sát Bavaria cho biết những vụ việc tương tự không phải là hiếm. Trước đó, vào năm 2020, các nhà điều tra từng phát hiện hơn 1 triệu euro (hơn 30 tỷ đồng) tiền mặt trên tuyến cao tốc A3 gần biên giới Áo, số tiền này cũng được giấu bên trong một chiếc ô tô.