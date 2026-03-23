Bắt 2 người đàn ông, thu giữ hơn 15 tỷ đồng tiền mặt và 50kg vàng trên 1 chiếc xe tải

Phương Anh |

Tổng giá trị tiền mặt và vàng chưa xác định được nguồn gốc mà cơ quan chức năng thu giữ được ước tính hơn 91 tỷ đồng.

Truyền thông Đức đưa tin cảnh sát nước này đã phát hiện gần 500.000 euro (hơn 15 tỷ đồng) tiền mặt cùng 50 kg vàng, với tổng giá trị ước tính khoảng 3 triệu euro (hơn 91 tỷ đồng), trong một chiếc xe tải tại trạm dừng chân trên tuyến cao tốc thuộc bang Bavaria. Tuy nhiên, đến nay nguồn gốc của khối tài sản này vẫn chưa được xác định rõ.

Theo cơ quan chức năng, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn hai người có mặt trên chiếc xe nhưng chưa thu được nhiều manh mối liên quan đến nguồn gốc số tiền và vàng. Hai nghi phạm bị bắt giữ lần lượt 60 tuổi và 42 tuổi, đều đến từ bang North Rhine-Westphalia (Đức).

Cảnh sát cho biết cả hai đều là công dân Đức. Lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với họ do nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn. Hiện hai người này đang bị tạm giam tại hai nhà tù ở Bavaria để phục vụ công tác điều tra.

Để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra, cơ quan chức năng từ chối tiết lộ thêm chi tiết về vụ việc. Đến thời điểm hiện tại, vị trí chính xác nơi số tiền và vàng được cất giấu trong chiếc xe vẫn chưa được công bố.

Toàn bộ tiền mặt và vàng đã bị cảnh sát tạm giữ. Theo nguyên tắc “đảo ngược gánh nặng chứng minh”, hai nghi phạm phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số tài sản này thì mới có thể được hoàn trả.

Cảnh sát Bavaria cho biết những vụ việc tương tự không phải là hiếm. Trước đó, vào năm 2020, các nhà điều tra từng phát hiện hơn 1 triệu euro (hơn 30 tỷ đồng) tiền mặt trên tuyến cao tốc A3 gần biên giới Áo, số tiền này cũng được giấu bên trong một chiếc ô tô.

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

