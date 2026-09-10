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Bắt 2 kẻ mang dao, rựa chặn xe khách, ô tô cướp tài sản

Thống Nhất
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Từ lời khai của Ân - kẻ cầm rựa gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn, lực lượng chức năng Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Vũ Trung.

Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Ân (SN 1999) và Nguyễn Vũ Trung (SN 1991, cùng trú xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng).

Bắt giữ 2 kẻ cướp tài sản táo tợn tại Đà Nẵng mang dao , rựa chặn xe khách - Ảnh 1.

Trung và Ân bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 5/9, trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ, những tin báo về các vụ án liên tiếp được Công an các xã Thạnh Bình, Tiên Phước và Chiên Đàn chuyển về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng. Cùng thời điểm, trên mạng xã hội xuất hiện video, hình ảnh một đối tượng cầm hung khí chặn xe khách, ô tô trên đường, đe dọa cướp tài sản và làm hư hỏng phương tiện.

Đặc điểm đối tượng, phương tiện cùng thời gian, địa bàn xảy ra vụ việc có nhiều điểm trùng khớp. Các vụ việc nhanh chóng được kết nối, cho thấy nhiều khả năng đây là chuỗi hành vi do cùng một đối tượng đặc biệt manh động gây ra.

Các trinh sát từng bước khoanh vùng và xác định Nguyễn Hoàng Ân chính là đối tượng gây án. Ân có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, mới ra tù tháng 8/2025; thường xuyên hoạt động lưu động, có thói quen mang theo hung khí.

Sau hơn 28 giờ truy xét căng thẳng, đến tối 6/9, vị trí của Ân đã được xác định. Các trinh sát lập tức tổ chức giám sát, lựa chọn thời điểm thích hợp để hành động, bảo đảm an toàn. Khoảng 20h50, khi Ân xuất hiện trên đường Võ Chí Công, xã Thăng An, các tổ công tác đồng loạt áp sát, nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng cùng phương tiện. Từ lời khai của Ân, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, xác định Nguyễn Vũ Trung là đối tượng có liên quan đên vụ việc.

Trung có 2 tiền án “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”; có biểu hiện sử dụng hung khí là dao, rựa và thường chống đối, không chấp hành khi lực lượng Công an xã triệu tập, mời làm việc. Trước một đối tượng có nhân thân phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ chống trả, Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng triển khai phương án, bố trí lực lượng tiếp cận, khống chế, bắt giữ Trung và đưa đối tượng về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe mô tô Sirius, 1 điện thoại Oppo bị chiếm đoạt cùng 1 cây rựa và 2 con dao có liên quan vụ việc.

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Đà Nẵng

cướp tài sản

Phòng Cảnh sát Hình sự

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