Bắt 2 giang hồ Hải Phòng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi “Alo có ngay"

Ngày 12-10, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa một đường dây chuyên cho vay lãi nặng, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Trước đó, qua điều tra, công an xác định có một tổ chức "tín dụng đen" chuyên cho vay lãi nặng có quy mô trên toàn quốc do Ngô Quang Duy (SN 1982, trú quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và Vũ Văn Sơn (SN 1991, trú ở quận Kiến An, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Đối tượng Duy và Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Hai đối tượng này đã thiết lập một ổ nhóm cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, manh động, thông qua Fanpage "Alo có ngay" để tiếp cận người vay. Lãi suất mà các đối tượng áp dụng lên tới 10.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 365%/năm. Nếu người vay không trả kịp, họ sẽ bị đe dọa qua điện thoại hoặc trực tiếp tại nhà.

Sau nhiều ngày điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Duy và Sơn khi cả hai đang lẩn trốn tại một chung cư ở TP Vinh. Khám xét nơi ở, công an thu giữ 4 điện thoại di động, 6 thẻ ngân hàng và phong tỏa nhiều tài khoản liên quan.

Đối tượng Duy và Sơn cầm đầu đường dây cho vay tín dụng đen "Alo có ngay". Ảnh: V. Hậu

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, 2 đối tượng đã cho gần 100 người vay hơn 4 tỉ đồng với lãi suất 365%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Được biết, Duy và Sơn là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, riêng Duy đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản và đánh bạc.