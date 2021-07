Bắt 2 đối tượng vận chuyển 60 bánh heroin ở Điện Biên

Hồi 6h ngày 13/7, tại khu vực bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tổ công tác do Công an huyện Điện Biên chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, đội PCMT Cục Hải quan tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an xã Mường Nhà bắt quả tang hai đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.



Hai đối tượng là Vừ A Dua (SN 1970) và Hạ A Nu (SN 1991) cùng trú tại bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tang vật thu 60 bánh heroin, 2 xe máy cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan Công an 2 đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới Việt Lào, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.