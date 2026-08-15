Bắt 10 người thuộc đường dây bôi bẩn nghệ sĩ

Cảnh sát Trung Quốc bắt 10 người thuộc đường dây chuyên bôi bẩn nghệ sĩ và đoàn phim. Hành động thuộc chiến dịch làm trong sạch MXH, được điều tra với tội danh tống tiền.

Trang QQ đưa tin mới đây cảnh sát tỉnh Hàng Châu, Trung Quốc đã điều tra và bắt giữ một nhóm đối tượng khoảng 10 người, điều hành các tài khoản truyền thông có hành vi bảo kê các nghệ sĩ, đoàn phim với giá cắt cổ bị khép vào tội danh tống tiền.

Theo đó, các tài khoản này nắm trong tay nhiều tài khoản marketing có lượng người theo dõi hơn 20 triệu người. Lấy lý do "bảo vệ", "lăng xê phim", họ sẽ thương lượng nhận tiền từ nghệ sĩ, đoàn phim để đăng các bài khen ngợi. Ngược lại, đường dây cũng nhận thù lao để bôi nhọ đối thủ, đặc biệt nhắm vào các nghệ sĩ có lưu lượng cao, lượng người hâm mộ hùng hậu và có đối thủ cạnh tranh để dễ thao túng dư luận, kích động các trận chiến trên mạng xã hội.

Trong nhóm diễn viên bị bôi nhọ có Triệu Lệ Dĩnh, khi cô đóng vai ký giả Tây Lâm trong Tương viên lộng (tên khác: Vụ án giết chồng ở ngõ Bán Tương), nữ diễn viên bị bôi nhọ trong nhiều bài viết.

Triệu Lệ Dĩnh nỗ lực làm mới mình, đầu tư vào vai diễn Tây Lâm nhưng lại bị bôi nhọ thời gian dài.

Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch, hai đối thủ nổi bật của lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1985 cùng tham gia. Triệu Lệ Dĩnh liên tục bị chê tạo không hợp, lời thoại kém, diễn xuất khoa trương và nhân vật không có không gian phát triển hợp lý. Dù không phải nhân vật chính, chỉ là khách mời nhưng Triệu Lệ Dĩnh trở thành đối tượng bị đổ lỗi cho sự thất bại của phim. Nhiều bài viết định hướng cho rằng cô là ngôi sao kém cỏi nhất trong dàn diễn viên hùng hậu tham gia tác phẩm.

Nhưng thực tế đoạn video Triệu Lệ Dĩnh diễn kém đã bị cắt ghép chỉnh sửa, vai diễn Tây Lâm của cô chủ yếu xuất hiện trong phần hai, phần một đất diễn ít chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Tuy nhiên nữ diễn viên đã vướng phải một làn sóng chê bai, bôi đen khắp các trang MXH, đồng thời so sánh với đối thủ Dương Mịch.

Không những vậy, từ việc cô không tham gia thảm đỏ Cannes cùng đoàn phim Tương viên lộng, đến các chủ đề cá nhân như phong cách thời trang, địa vị trong giới giải trí đều bị nhắc lại với tin tức tiêu cực.

Tương tự, nam diễn viên Đàn Kiện Thứ tham gia dự án Sao không cùng thuyền qua sông với Lư Dục Hiểu, đã bị đường dây này sử dụng hình ảnh chụp tại hiện trường, sau khi chỉnh sửa thì đăng lên để bôi xấu Đàn Kiện Thứ. Chính hành động này đã thúc đẩy cuộc chiến giữa hai nhóm fan nghệ sĩ, bắt đầu từ khi dự án quay, diễn ra liên tục trong vài tháng.

Hai diễn viên chính liên tục bị bôi xấu.

Người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh, Đàn Kiện Thứ và các ngôi sao trong danh sách bị bôi đen đều lên tiếng yêu cầu các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, tìm ra người đã bỏ tiền để thuê đường dây chơi xấu đối thủ, làm loạn không gian mạng.