HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt 10 người thuộc đường dây bôi bẩn nghệ sĩ

Minh Vũ
|

Cảnh sát Trung Quốc bắt 10 người thuộc đường dây chuyên bôi bẩn nghệ sĩ và đoàn phim. Hành động thuộc chiến dịch làm trong sạch MXH, được điều tra với tội danh tống tiền.

Trang QQ đưa tin mới đây cảnh sát tỉnh Hàng Châu, Trung Quốc đã điều tra và bắt giữ một nhóm đối tượng khoảng 10 người, điều hành các tài khoản truyền thông có hành vi bảo kê các nghệ sĩ, đoàn phim với giá cắt cổ bị khép vào tội danh tống tiền.

Theo đó, các tài khoản này nắm trong tay nhiều tài khoản marketing có lượng người theo dõi hơn 20 triệu người. Lấy lý do "bảo vệ", "lăng xê phim", họ sẽ thương lượng nhận tiền từ nghệ sĩ, đoàn phim để đăng các bài khen ngợi. Ngược lại, đường dây cũng nhận thù lao để bôi nhọ đối thủ, đặc biệt nhắm vào các nghệ sĩ có lưu lượng cao, lượng người hâm mộ hùng hậu và có đối thủ cạnh tranh để dễ thao túng dư luận, kích động các trận chiến trên mạng xã hội.

Trong nhóm diễn viên bị bôi nhọ có Triệu Lệ Dĩnh, khi cô đóng vai ký giả Tây Lâm trong Tương viên lộng (tên khác: Vụ án giết chồng ở ngõ Bán Tương), nữ diễn viên bị bôi nhọ trong nhiều bài viết.

Triệu Lệ Dĩnh nỗ lực làm mới mình, đầu tư vào vai diễn Tây Lâm nhưng lại bị bôi nhọ thời gian dài.

Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch, hai đối thủ nổi bật của lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1985 cùng tham gia. Triệu Lệ Dĩnh liên tục bị chê tạo không hợp, lời thoại kém, diễn xuất khoa trương và nhân vật không có không gian phát triển hợp lý. Dù không phải nhân vật chính, chỉ là khách mời nhưng Triệu Lệ Dĩnh trở thành đối tượng bị đổ lỗi cho sự thất bại của phim. Nhiều bài viết định hướng cho rằng cô là ngôi sao kém cỏi nhất trong dàn diễn viên hùng hậu tham gia tác phẩm.

TIN LIÊN QUAN

Nhưng thực tế đoạn video Triệu Lệ Dĩnh diễn kém đã bị cắt ghép chỉnh sửa, vai diễn Tây Lâm của cô chủ yếu xuất hiện trong phần hai, phần một đất diễn ít chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Tuy nhiên nữ diễn viên đã vướng phải một làn sóng chê bai, bôi đen khắp các trang MXH, đồng thời so sánh với đối thủ Dương Mịch.

Không những vậy, từ việc cô không tham gia thảm đỏ Cannes cùng đoàn phim Tương viên lộng, đến các chủ đề cá nhân như phong cách thời trang, địa vị trong giới giải trí đều bị nhắc lại với tin tức tiêu cực.

Tương tự, nam diễn viên Đàn Kiện Thứ tham gia dự án Sao không cùng thuyền qua sông với Lư Dục Hiểu, đã bị đường dây này sử dụng hình ảnh chụp tại hiện trường, sau khi chỉnh sửa thì đăng lên để bôi xấu Đàn Kiện Thứ. Chính hành động này đã thúc đẩy cuộc chiến giữa hai nhóm fan nghệ sĩ, bắt đầu từ khi dự án quay, diễn ra liên tục trong vài tháng.

Hai diễn viên chính liên tục bị bôi xấu.

Người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh, Đàn Kiện Thứ và các ngôi sao trong danh sách bị bôi đen đều lên tiếng yêu cầu các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, tìm ra người đã bỏ tiền để thuê đường dây chơi xấu đối thủ, làm loạn không gian mạng.

Hoa hậu đẹp bậc nhất Việt Nam tiết lộ "chỗ dựa" sau 10 năm làm vợ đại gia danh tiếng
Tags

bắt

đường dây bôi bẩn nghệ sĩ

Triệu Lệ Dĩnh

sao hoa ngữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại