Baojun Yep sắp vào Việt Nam có bản 5 cửa: Dáng hầm hố thiên chất địa hình hơn, chạy 400km/sạc

Baojun Yep Plus có kích thước dài x rộng x cao là 3.996 x 1.760 x 1.726 (mm), chiều dài cơ sở là 2.560 mm. Khoảng sáng gầm 150 mm, bán kính quay vòng 5,35 m và trọng lượng không tải 1.325 kg. So với VF 5 (3.965 x 1.720 x 1.580), Baojun Yep Plus dài hơn 31 mm, rộng hơn 40 mm, và cao hơn 180mm - Ảnh: Autohome