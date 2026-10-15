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‘Bão’ xe Trung Quốc đổ bộ Việt Nam, từ xe điện siêu rẻ đến SUV hybrid

Vĩnh Phúc
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Hàng loạt mẫu xe mới chuẩn bị ra mắt với mức giá được đồn đoán đầy cạnh tranh, mang theo danh sách trang bị công nghệ có thể làm lu mờ nhiều đối thủ lâu năm.

Một làn sóng xe Trung Quốc mới dồn dập sắp sửa đổ bộ thị trường Việt Nam. Từ những chiếc xe điện siêu nhỏ chạy phố, MPV 7 chỗ phục vụ dịch vụ cho đến những mẫu SUV Hybrid và sedan tăng áp, cuộc cạnh tranh phân khúc phổ thông chuẩn bị bước vào giai đoạn nảy lửa hơn bao giờ hết.

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Wuling Bingo mới mang thiết kế bo tròn, mềm mại hơn. Ảnh: Đại lý

Nhiệt độ thị trường gia tăng mạnh mẽ ở phân khúc xe điện đô thị với sự xuất hiện của hai đại diện mới từ Wuling. Một mẫu xe nhỏ gọn gây chú ý nhờ loạt trang bị vượt tầm giá nhằm tạo lợi thế cạnh tranh với xe nội địa. Trong khi đó, mẫu xe cỡ A cùng nhà lại ghi nhận sự thay đổi quan trọng về chuẩn sạc và ngôn ngữ thiết kế, dấy lên nhiều tranh luận về đối tượng khách hàng mục tiêu.

Sự xuất hiện của hai mẫu MPV 7 chỗ thuần điện tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ. Một phiên bản sở hữu mức giá dự kiến rẻ bất ngờ cùng kết cấu cửa trượt tiện lợi, nhưng lại khiến không ít người băn khoăn về thông số vận hành thực tế. Ngược lại, mẫu MPV cỡ lớn hơn hứa hẹn mang đến không gian cabin chuẩn thương gia nhưng lại đặt ra bài toán về hạ tầng phụ trợ.

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MG ZS xuất hiện tại Việt Nam trước thời điểm ra mắt. Ảnh: Bí mật Xebiz

Ở nhóm xe gầm cao truyền thống, MG đánh dấu sự trở lại bằng phiên bản lột xác của một dòng SUV B bán chạy. Không chỉ thay đổi diện mạo, mẫu xe này còn tích hợp cấu hình động cơ Hybrid kết hợp cùng loại hộp số khá hiếm gặp trong phân khúc. Liệu bước đi công nghệ mới này có đủ sức giúp sản phẩm lật ngược thế cờ trước các đối thủ cùng phân khúc?

Đáng chú ý, phân khúc sedan vốn đang có dấu hiệu hạ nhiệt tại Việt Nam bất ngờ chào đón một tân binh mang phong cách thể thao từ MG. Việc bổ sung tùy chọn động cơ tăng áp cùng gói công nghệ an toàn chủ động cho thấy tham vọng riêng của hãng, song tính hiệu quả thương mại của dòng gầm thấp này vẫn là một dấu hỏi lớn đối với giới quan sát.

Những thông số kỹ thuật chi tiết, mức giá dự kiến cùng góc nhìn phân tích chuyên sâu về ưu nhược điểm của các mẫu xe này đều có ở video bên dưới.


Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

- Ảnh 3.
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Tags

xe Trung Quốc

Wuling

MG

hybrid

VCCorp

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