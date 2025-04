Bảo Việt Nhân Thọ được vinh danh top 10 doanh nghiệp tiêu biểu Châu Á 2025 tại Thượng Hải (Trung Quốc)

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ là Công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, trực thuộc Bộ Tài chính bao gồm các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính. Năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là đơn vị tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Trong 29 năm qua (1996-2025), Bảo Việt Nhân thọ đã hoạch định và bảo vệ cho hơn 18,5 triệu lượt khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro và đáo hạn cho khách hàng với tổng giá trị lên đến hơn 85.000 tỷ đồng. Với những đóng góp giá trị và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, Bảo Việt Nhân thọ vinh dự đạt Thương hiệu Quốc gia Viêt Nam 2022-20024. 8 năm dẫn đầu "Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam" do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt xét duyệt và công bố. 3 lần đạt giải thưởng "Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất năm 2022, 2024, 2025" cùng nhiều danh hiệu cao quý khác. Bảo Việt Nhân thọ cam kết thực hiện sứ mệnh của mình là vị lợi ích Việt, mang đến tấm lá chắn bảo vệ tài chính vững chắc để có Bảo Việt Nhân thọ là có An và có An là có điểm tựa.