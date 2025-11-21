HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bảo vệ quán cua lớn nhất Cần Thơ bị đồng nghiệp đâm tử vong

Ca Linh |

Một bảo vệ tại quán hải sản ở TP Cần Thơ bị đồng nghiệp đâm tử vong chỉ vì mâu thuẫn trong việc dắt xe máy của khách.

Chiều 21-11, Công an phường Tân An, TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố điều tra nguyên ngân vụ giết người trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, Dương Thành Lập (SN 1996) và M.H.K. (SN 2007) cùng là nhân viên bảo vệ của quán Đăng Quân ở đường Trần Hoàng Na, phường Tân An. Quán Đăng Quân nổi tiếng là vựa cua và hải sản lớn nhất ở Cần Thơ.

Bảo vệ quán cua lớn nhất Cần Thơ bị đồng nghiệp đâm tử vong- Ảnh 1.

Hình ảnh vụ việc. Ảnh cắt từ camera

Vào chiều 20-11, do mâu thuẫn trong việc dắt xe máy của khách đến quán, Lập lấy dao đâm vào người K..

K. bị 3 vết thương ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái, bị tràn dịch màng phổi.

K. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng đã không qua khỏi.

Bảo vệ quán cua lớn nhất Cần Thơ bị đồng nghiệp đâm tử vong- Ảnh 2.

Dương Thành Lập

Sau khi nhận được tin báo vụ việc, Công an phường Tân An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế Lập, đưa về trụ sở. Qua làm việc ban đầu, Lập đã thừa nhận hành vi nêu trên.

Lập đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

