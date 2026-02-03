Bão tuyết tàn phá nặng nề, thiệt hại hơn 100 tỷ USD: Hóa đơn năng lượng tăng sốc khiến người dân Mỹ “nghẹt thở”

Một cơn bão mùa đông đã tràn qua hơn một nửa nước Mỹ, để lại hậu quả nặng nề cả về người và của. Theo ước tính của các chuyên gia kinh tế được Reuters dẫn lại, tổng thiệt hại có thể lên tới 105–115 tỷ USD, biến đây thành một trong những thảm họa thời tiết tốn kém nhất trong những năm gần đây.

Bão tuyết khiến hàng loạt tuyến giao thông tê liệt, hoạt động kinh doanh bị gián đoạn và hệ thống điện chịu áp lực nghiêm trọng. Có thời điểm, gần 300.000 hộ gia đình và doanh nghiệp rơi vào cảnh mất điện giữa nhiệt độ xuống mức âm. Tại nhiều bang miền Nam và Trung Tây, người dân phải chật vật xoay xở để giữ ấm trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Trận bão mùa đông chết người và lan rộng, phủ băng, tuyết và giá lạnh lên phần lớn miền Đông nước Mỹ làm tê liệt sinh hoạt

Không chỉ thiệt hại trực tiếp, cơn bão còn kéo theo mức chi phí năng lượng leo thang. Nhu cầu sưởi ấm tăng mạnh trong khi nguồn cung bị gián đoạn đã đẩy giá điện và khí đốt tăng cao. Với nhiều hộ thu nhập thấp, hóa đơn năng lượng mùa đông đang trở thành gánh nặng tài chính đáng e ngại.

Cơn bão mùa đông Fern đã đẩy nhu cầu điện lên mức kỷ lục, trong khi các đường ống bị đóng băng khiến sản lượng sụt giảm

Các tổ chức hỗ trợ cộng đồng cho biết họ ghi nhận số lượng người tìm kiếm trợ giúp thanh toán hóa đơn tăng nhanh sau đợt lạnh sâu. Nhiều gia đình buộc phải cắt giảm các chi tiêu thiết yếu khác để duy trì hệ thống sưởi, trong bối cảnh giá sinh hoạt vốn đã cao.

Giới chuyên gia cảnh báo những hiện tượng thời tiết cực đoan đang xảy ra tại Mỹ, được xem là lời nhắc mạnh mẽ về nhu cầu đầu tư vào lưới điện hiện đại. Các giải pháp năng lượng ổn định để tránh lặp lại kịch bản tương tự trong tương lai.

Nguồn: Reuters