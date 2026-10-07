Báo Trung Quốc: “Tuyển Trung Quốc phản bội, xúc phạm người hâm mộ”

Truyền thông Trung Quốc vô cùng thất vọng khi chứng kiến đội nhà liên tục thất bại.

Sau khi thua Palestine 0-5, tuyển Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng lớn khi thua đối thủ kém 10 bậc trên BXH FIFA là Tajikistan với tỷ số 0-1 ngay tại Trùng Khánh. Ở trận này, Trung Quốc chỉ kiểm soát bóng 30% và còn dính một thẻ đỏ xấu xí của Wei Shihao với pha trả đũa sau khi tranh chấp với cầu thủ đối phương.

Thất bại khiến tuyển Trung Quốc vấp phải làn sóng phẫn nô từ truyền thông và cư dân mạng nước này. Trang Sina sáng 7/10 đăng bài bình luận có tiêu đề: “Một kỷ lục thất bại đáng ê chề. Tuyển Trung Quốc lần đầu tiên thua Tajikistan, không ghi được bàn nào sau 3 trận”.

Sina nhấn mạnh vào cột mốc đáng quên của đội nhà: “Tuyển Trung Quốc lập kỷ lục đáng ê chề khi lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bị thua trước Tajikistan, đồng thời kết thúc giải đấu với ba trận thua liên tiếp…

Các vấn đề đã được nêu ra. Những điểm yếu mang tính hệ thống trong phòng ngự: Tuyển Trung Quốc đã để thủng lưới trong cả ba trận đấu của giải đấu giao hữu này, thua 0-3 trước New Zealand, 0-5 trước Palestine và 0-1 trước Tajikistan, tổng cộng để thủng lưới 9 bàn và không ghi được bàn thắng nào.

Các cầu thủ Trung Quốc còn mất kiểm soát cảm xúc. Là đội trưởng, Wei Shihao đã bị truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ vì hành vi bộc phát cảm xúc vào thời điểm quan trọng khi đội đang bị dẫn trước. Giới truyền thông mô tả anh là "cầu thủ nguy hiểm nhất đội tự mình bị đuổi khỏi sân"”...

Tuyển Trung Quốc liên tục thất bại trong những trận giao hữu gần đây.

Đến trưa 7/10, trang Sina tiếp tục đăng một bài viết khác có tiêu đề: “Tinh thần sa sút! Đội tuyển Trung Quốc phải chịu thất bại xấu hổ đầu tiên trong lịch sử với ba trận thua liên tiếp”. Bài viết này chỉ trích thái độ thi đấu các cầu thủ chủ nhà.

“Trong ba trận thua liên tiếp này, đội tuyển không ghi được bàn thắng nào và lập hai kỷ lục mới cho trận thua đầu tiên trong lịch sử. Điều khiến công chúng phẫn nộ hơn cả kết quả trận đấu là sự sụp đổ hoàn toàn về thái độ và tinh thần của đội tuyển trên sân.

Thái độ thi đấu và những vấn đề sâu xa đằng sau thất bại thảm hại cần nhắc đến. Ngay cả Thông Tân Xã cũng mô tả vụ việc, cho rằng việc thiếu tinh thần chiến đấu và phong cách thi đấu lơ là, coi trận đấu như chuyện thường, không chỉ là sự phản bội người hâm mộ và còn xúc phạm đến bản sắc của cầu thủ ĐTQG”.

Trang Sina bình luận thêm: “Một bình luận viên thẳng thắn nhận định rằng điều đáng sợ nhất không phải là thua trận, mà là việc đội bóng không chịu tôn trọng chính mình, và không có tinh thần chiến đấu hay ý chí kiên cường nào trên sân”.

Cầu thủ Trung Quốc dính thẻ đỏ ở trận đấu gặp Tajikistan.

Trong phần cuối, trang Sina vẫn kỳ vọng rằng tuyển Trung Quốc sẽ rút ra được bài học sau những thất bại:

“Thất bại nặng nề này là một lời cảnh tỉnh. Chúng ta không nên lạc quan mù quáng vì sự tiến bộ của đội trẻ, cũng không nên tự ti vì một thất bại duy nhất. Chỉ bằng cách chuyên tâm bồi dưỡng tài năng trẻ và củng cố nền tảng nhân tài, bóng đá Trung Quốc mới có thể thoát khỏi bóng tối”.

Theo lịch, sau 3 trận giao hữu toàn thua ở Trùng Khánh, tuyển Trung Quốc sẽ có 2 trận giao hữu liên tiếp gặp Malaysia vào các ngày 14 và 17/11 nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2027, nơi họ nằm bảng C cùng Iran, Syria và Kyrgyzstan.