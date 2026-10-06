ĐT Trung Quốc lại thua ê chề trên sân nhà, còn dính thẻ đỏ đầy xấu xí

Tuyển Trung Quốc tiếp tục phải nhận thất bại và kết quả này sẽ khiến người hâm mộ vô cùng tức giận.

Cách đây ít ngày, tuyển Trung Quốc để thua sốc 0-5 trước Palestine ngay trên sân nhà. Chiều tối nay, đại diện từ Đông Á có trận giao hữu cuối cùng trong tháng 10 gặp Tajikistan, cũng tại sân ở Trùng Khánh. Trên lý thuyết, tuyển Trung Quốc với hạng 91 FIFA vẫn được đánh giá nhỉnh hơn chút xíu so với đối thủ vốn kém đúng 10 bậc.

Trong trận này, HLV Shao Jiayi thực hiện tới 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Đội chủ nhà có thêm thay đổi từ sơ đồ 4-2-3-1 ở trận trước sang 5-4-1, với việc bổ sung một trung vệ để tăng cường chiều sâu phòng ngự.

Dù có nhiều thay đổi về nhân sự và chiến thuật, song màn trình diễn của tuyển Trung Quốc chẳng được cải thiện là bao. Đội chủ nhà vẫn thi đấu đầy nhạt nhoà và rốt cuộc đã phải trả giá bằng thất bại đáng quên.

Có lợi thế sân nhà song tuyển Trung Quốc vẫn cực kỳ lép vế về các chỉ số thống kê. Họ chỉ kiểm soát bóng 30% so với 70% của Tajikistan. Đội chủ nhà cũng chỉ tung ra được vỏn vẹn 4 pha dứt điểm trong suốt cả trận nhưng không có cú nào trúng đích. Trong khi đó, Tajikistan thực hiện được 10 pha dứt điểm với 2 lần trúng đích.

Vẻ mặt thất vọng của HLV Trung Quốc.

Suốt hiệp 1, tuyển Trung Quốc hoàn toàn lép vế trước Tajikistan. Lối chơi giàu sức mạnh và những pha phối hợp uyển chuyển của đội khách khiến tuyển Trung Quốc phải đá co cụm, gần như không có cơ hội phản công. Chỉ đáng tiếc là các chân sút Tajikistan lại sút hỏng khá nhiều dẫn tới việc hiệp đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, tuyển Trung Quốc thay một số vị trí để cải thiện thế trận. Tuy nhiên, chẳng những không thi đấu khá hơn, tuyển Trung Quốc còn phải trả giá bằng bàn thua khi hàng phòng ngự chơi thiếu tập trung. Vahdat Khanonov là người đã dứt điểm thành bàn giúp đội khách vượt lên.

Cầu thủ Tajikistan ăn mừng bàn thắng.

Bàn thua càng khiến tuyển Trung Quốc lúng túng. Họ chơi bế tắc, gần như không thể uy hiếp cầu môn của Tajikistan. Thậm chí, đội chủ nhà còn không thể kiểm soát bóng mà đá theo kiểu “chịu trận” trước đối thủ.

Sự bế tắc khiến một số cầu thủ Trung Quốc có biểu hiện không giữ được sự bình tĩnh. Phút 59, đội chủ nhà còn dính thêm một tấm thẻ đỏ rất xấu xí. Wei Shihao không kiểm soát được sự nóng giận, đã có pha đánh nguội với cầu thủ đối phương sau đó bị truất quyền thi đấu.

Việc đá thiếu người khiến tuyển Trung Quốc không còn hy vọng lật ngược thế cờ ở phần còn lại của trận đấu. Trong khi đó, Tajikistan vẫn chơi chủ động. Tại diện từ Trung Á không quá mặn mà tấn công mà thi đấu với nhịp độ vừa phải để tránh chấn thương.

Kết thúc trận đấu, tuyển Trung Quốc thua 0-1 đầy ê chề trên sân nhà. Ngoài năng lực chuyên môn thì thái độ thi đấu của tuyển Trung Quốc cũng để lại nhiều dấu hỏi.

Thất bại này còn khiến tuyển Trung Quốc lâm vào khủng hoảng. Họ đã toàn thua cả 3 trận gần nhất đều trên sân nhà, thủng lưới tổng cộng 9 lần mà không ghi được bàn nào.

Chắc chắn, thất bại này sẽ càng khiến tuyển Trung Quốc chịu nhiều sức ép từ dư luận. Trong những ngày tới, khả năng cao họ sẽ phải nhận vô vàn lời chỉ trích từ dư luận và cư dân mạng nước nhà.