Báo Trung Quốc: "Bóng đá Việt Nam tiến bộ nhanh bậc nhất châu Á; Đình Bắc là hình mẫu để noi theo"

“U23 Trung Quốc đã có một màn trình diễn đáng khen ngơi, tuy nhiên họ sẽ phải chạm trán một đối thủ đáng gờm thực sự ở vòng bán kết. Đó là U23 Việt Nam: một bên là hàng phòng ngự vững chắc, kiên cố; bên kia là hàng tấn công sắc bén, nguy hiểm”, tờ 163.com của Trung Quốc mở đầu bài phân tích của mình.

Để chỉ ra sự đáng gờm nơi U23 Việt Nam, cây viết của 163.com không chỉ liệt kê thành tích 4 trận toàn thắng, ghi 8 tại (nhiều thứ 2 giải đấu sau U23 Nhật Bản), mà còn nhắc tới vấn đề sâu xa hơn. Đó là sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong những năm qua:

“Bóng đá Việt Nam đã có bước ngoặt lớn trong 2 thập kỷ vừa qua. Năm 2006, họ xếp hạng 172 thế giới, nhưng đến năm 2019 đã vươn lên hạng 94 và những năm gần đây ổn định vị trí trên dưới top 100. Đây rõ ràng là một trong những nền bóng đá tiến bộ nhanh bậc nhất châu Á”.

Bóng đá Việt Nam tiến bộ trong thấy nhờ sự đầu tư bài bản cho đào tạo trẻ.

Theo thống kê, U23 Việt Nam thắng 2, hòa 1, thua 1 trước U23 Trung Quốc kể từ năm 2019 tới nay. Dù đây đều là các trận đấu giao hữu, nhưng thành tích này vẫn mang tới sự tự tin cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc kỳ vọng, U23 Trung Quốc với giá trị thị trường ước tính khoảng 8,48 triệu euro, gần gấp 3 lần U23 Việt Nam (3,13 triệu euro), cùng chiều cao trung bình tốt hơn (181,96 cm so với 177,39 cm) sẽ có được lợi thế nhất định.

Tuy nhiên, tờ 163.com cũng đặt câu hỏi về việc liệu U23 Trung Quốc sẽ tiếp tục chơi phòng ngự số đông, hay từ bỏ lối chơi này để chuyển sang đá đôi công với U23 Việt Nam.

U23 Trung Quốc chưa để lọt lưới bàn nào sau 4 trận đã đấu.

“Việc chơi phòng thủ trước U23 Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn hơn. Họ không phải là U23 Uzbekistan. U23 Việt Nam nhanh nhẹn hơn, tấn công hai cánh tốt hơn và chơi bóng sệt hiệu quả hơn. Nếu U23 Trung Quốc để đối thủ này thảnh thơi kiểm soát bóng, những đường chuyền tinh tế của U23 Việt Nam sẽ gây ra rất nhiều khó khăn.

Thứ hai, U23 Việt Nam có chiều sâu lực lượng rất tốt, đặc biệt ở vị trí tiền đạo. Một cầu thủ có thể dễ dàng được thay thế bởi một cầu thủ khác hay không kém. Ngược lại, hàng thủ U23 Trung Quốc không có được được chiều sâu như vậy. Mà chơi phòng ngự thì chắc chắn sẽ rất tốn sức, thậm chí là chấn thương. Khi ấy, việc thay người sẽ là một thách thức lớn với U23 Trung Quốc.

Còn nhớ ở trận gặp U23 Thái Lan tại vòng bảng, U23 Trung Quốc liên tục bị đối thủ khoét vào cánh phải trong hiệp 2, xuất phát từ việc có nhân sự chấn thương. Do đó nếu chỉ tập trung phòng ngự trước U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc có thể sẽ gặp nhiều bất lợi. Không phải lúc nào vận may cũng song hành và thủ môn Li Hao cũng đủ xuất sắc”, cây viết của 163.com đưa ra quan điểm.

Thủ môn Li Hao góp công lớn trong thành tích của U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026.

Phân tích kỹ hơn về sức mạnh của U23 Việt Nam, tờ báo Trung Quốc nhấn mạnh:

“Ở hàng tiền vệ, U23 Việt Nam có Xuân Bắc và Thái Sơn đá trụ, phía trên là Lê Viktor và Lê Phát hỗ trợ tấn công. Các tiền đạo của họ cũng thường xuyên lùi sâu, đặc biệt là Nguyễn Đình Bắc, người sỡ hữu kỹ thuật cá nhân ấn tượng và khả năng phối hợp đồng đội xuất sắc. Ngay cả chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út cũng bị đánh bại khi họ mất phương hướng trước sự linh hoạt của U23 Việt Nam.

Để so sánh, Nguyễn Đình Bắc có thể coi là hình mẫu để tiền đạo Wang Yudong của U23 Trung Quốc noi theo. Công hay, thủ giỏi, tích cực lùi sâu, hoạt động rộng, điều đó khiến Đình Bắc thực sự trở thành ngôi sao của U23 Việt Nam ở giải đấu này. Nếu không cắt cử người theo kèm sát Đình Bắc, U23 Trung Quốc sẽ phải trả giá”.

U23 Việt Nam khiến truyền thông châu Á phải dành nhiều lời khen ngợi trong những ngày qua.

Tờ 163.com kết lại: “Lối đá của U23 Việt Nam có vẻ khá giống với bóng đá Tây Ban Nha, với những pha đánh trực diện vào trung lộ. Các hậu vệ to cao của U23 Trung Quốc có thể sẽ gặp bất lợi trước những cầu thủ nhỏ con nhưng nhanh hơn, khéo hơn của U23 Việt Nam. Nếu đối phương có nhiều cơ hội dứt điểm ngay trước vòng cấm địa, thủ môn Li Hao có giỏi đến cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Có lẽ, mục tiêu của U23 Trung Quốc sẽ là đưa trận đấu đến với loạt đá luân lưu. Và ở đó, Li Hao sẽ lại đóng vai trò then chốt. Dẫu sao, việc vào được đến bán kết cũng là một dấu mốc thành công với U23 Trung Quốc. Hãy cùng chờ đợi xem sao!”.

Trận bán kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 tối nay (20/1). Trước đó vào lúc 18h30, U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán U23 Nhật Bản.