Khổ như Đình Bắc: Đang ở cùng U23 Việt Nam bỗng "mọc" ra vài căn nhà hàng chục tỷ đồng, ồn ào khắp MXH

Những ngày qua xuất hiện một số clip trên tik tok khoe những căn biệt thự to đẹp, giá nhiều tỷ đồng, gắn mác “nhà của Đình Bắc”. Tuy nhiên đây đều là những nội dung sai sự thật.

Thông tin sai sự thật về nhà của Đình Bắc.

Theo quan sát, các tài khoản đăng bài với nội dung như vậy đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Những người này cố tình lợi dụng tên tuổi của Đình Bắc khi sức hút của U23 Việt Nam đang lên để câu kéo tương tác cho kênh của mình.

Có trường hợp cùng một kênh nhưng đăng hình ảnh vài ngôi nhà khác nhau, thông tin ở các địa phương khác nhau, nhưng nhà nào cũng bịa đặt nói là nhà của Đình Bắc.

Tuy nhiên chiêu trò này không dễ đánh lừa được người hâm mộ. Trong phần bình luận, nhiều người thẳng thắn tố chủ kênh đăng tải nội dung sai sự thật. Thế nhưng đáp lại lại là thái độ thách thức từ chủ tài khoản.

Nhiều tài khoản cố tình gắn tên Đình Bắc vào để câu kéo tương tác, dù thông tin họ đưa là sai sự thật.

Đình Bắc sinh ra và lớn lên tại ở Hưng Nguyên, ngoại ô thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nông dân có điều kiện cơ bản.

Với những thành công ở cấp CLB, U23 và ĐTQG trong thời gian qua, Đình Bắc đã có được những khoản thu nhập tốt, góp phần giúp cải thiện đời sống gia đình. Tuy nhiên việc cầu thủ này có được những căn biệt thự giá 37 tỷ nhưng tin đồn trên mạng xã hội là điều hoàn toàn không chính xác.

Điều này cũng một lần nữa cảnh báo cho người dùng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội cần có sự tỉnh táo, xác minh thông tin từ những kênh chính thống để tránh bị lừa bởi tin giả.