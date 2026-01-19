Cầu thủ U23 Trung Quốc: "Chúng tôi có hàng thủ siêu chắc chắn, chẳng ngại gì U23 Việt Nam"

“Chúng tôi không lo lắng lắm, dù hàng công chỉ mới ghi 1 bàn. Đương nhiên rồi, U23 Trung Quốc đã sở hữu hàng thủ siêu chắc chắn. Vì thế, chẳng có gì phải căng thẳng hay lo lắng gì cả. Chúng tôi cứ tự tin ra sân mà đá với U23 Việt Nam thôi. Đội cũng đã chuẩn bị tập luyện đá phạt đền rồi. Người hâm mộ hãy cứ chờ đợi vào chúng tôi khi đấu với U23 Việt Nam”.

Đó là phát biểu đầy tự tin của Li Haofan vào chiều nay (19/1), một ngày trước trận bán kết giải U23 châu Á 2026 với U23 Việt Nam. Có thể hiểu được sự tự tin của cầu thủ này, trong bối cảnh U23 Trung Quốc đã chơi 4 trận trước U23 Iraq, U23 Australia, U23 Thái Lan và U23 Uzbekistan mà chưa để lọt lưới lần nào.

U23 Trung Quốc loại U23 Uzbekistan ở tứ kết ở loạt đá luân lưu. Trước đó, đội bóng này đã có 120 phút vất vả chống đỡ sức ép của đối phương để giữ tỉ số hòa 0-0.

Trong khi đó, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc thận trọng hơn. Ông nói: “U23 Việt Nam có lợi thế hơn U23 Trung Quốc về 1 ngày nghỉ. Họ sẽ hồi phục tốt hơn so với chúng tôi. Dẫu sao, U23 Trung Quốc vẫn phải thích nghi vì đó là đặc thù lịch thi đấu. Chúng tôi đã cố gắng từng trận. Giấc mơ cũng đã thành hiện thực khi đội vào bán kết. Nhưng U23 Trung Quốc không dừng lại. Đội muốn hướng tới trận chung kết”.

U23 Trung Quốc tự tin vào hàng thủ của mình.

Khi được hỏi về thành tích thua 1, hòa 1 trước U23 Việt Nam trong năm 2025, HLV người Tây Ban Nha chia sẻ:

“U23 Trung Quốc đã gặp U23 Việt Nam 2 lần trong năm ngoái. Họ là đội có tính tổ chức tốt, chuyển đổi trạng thái nhanh. U23 Trung Quốc sẽ không dễ dàng tấn công vào phần sân của U23 Việt Nam. Và ngược lại, chúng tôi sẽ phải rất tập trung khi họ tấn công. Đội sẽ có nhiều việc phải làm trong màn so tài tới đây”.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1. Trước đó vào lúc 18h30, U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán U23 Nhật Bản.