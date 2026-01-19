HLV Kim Sang-sik: "Tôi muốn hạ U23 Trung Quốc và tạo nên trận chung kết Việt Nam - Hàn Quốc"

“Tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nói thật, tôi mong muốn có một trận chung kết giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Chắc chắn mọi đội bóng đều sẽ nỗ lực hết sức, và tôi hy vọng U23 Hàn Quốc có thể chiến thắng để gặp U23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng", HLV Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo chiều nay (19/1), một ngày trước trận bán kết giải U23 châu Á 2026 với U23 Trung Quốc.

Ông nói tiếp: “Ở giải giao hữu cuối năm ngoái, U23 Việt Nam từng thắng U23 Trung Quốc 1-0. Tất nhiên, theo những gì tôi phân tích được, đội hình U23 Trung Quốc hiện tại đã thay đổi một số cầu thủ. Chúng tôi sẽ thi đấu vượt giới hạn để đạt được kết quả tốt nhất. U23 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng và hy vọng sẽ có được chiến thắng”.

HLV Kim Sang-sik muốn đối đầu U23 Hàn Quốc tại chung kết.

Chia sẻ về cảm xúc khi cùng U23 Việt Nam toàn thắng từ đầu giải, xuất sắc vào đến bán kết, chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ:

"Chúng tôi rất vui, vinh dự và mong chờ khi có thể cùng 3 đội bóng mạnh của châu Á là U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc giành vé tham dự vòng bán kết của giải đấu này.

Khi nhìn lại hành trình vừa qua, từ trận đấu với U23 Jordan tới trận đấu với U23 UAE, các cầu thủ U23 Việt Nam đã gặp phải nhiều khó khăn và vất vả khi phải thi đấu với các đội bóng mạnh. Nhưng ở mọi trận đấu, họ đều thể hiện tinh thần quyết chiến và thi đấu một cách thông minh. Đó là lý do U23 Việt Nam có mặt tại đây, ngày hôm nay".

Ông Kim tiếp tục: "Ngày mai, chúng tôi tiếp tục đương đầu với 1 thử thách mới, đó là U23 Trung Quốc. Đây cũng sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng U23 Việt Nam sẽ thi đấu một cách dũng cảm, hết mình nhất để đạt được mục đích mà toàn đội đặt ra".

U23 Trung Quốc là bất ngờ lớn tại VCK U23 châu Á 2026.

Trước câu hỏi về việc U23 Trung Quốc vào bán kết mà chưa để lọt lưới lần nào, HLV Kim Sang-sik đưa ra quan điểm:

"Như tôi đã chia sẻ, các cầu thủ Việt Nam dù đã đối đầu với nhiều đội tuyển mạnh hơn mình về cả mặt thể chất, kỹ thuật thì họ vẫn luôn thi đấu kiên cường tới tận bây giờ. Trận đấu với U23 UAE dù rất vất vả vì phải thi đấu cả 2 hiệp phụ, nhưng U23 Việt Nam vẫn dành chiến thắng 3-2.

Trận đấu nào cũng khó khăn cả, và đương nhiên trận đấu với U23 Trung Quốc ngày mai cũng vậy. U23 Trung Quốc lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết U23 châu Á. Vì vậy tôi nghĩ họ đang có tinh thần tốt và động lực thi đấu mạnh mẽ.

Đặc biệt, U23 Trung Quốc có thủ môn Li Hao và các cầu thủ phòng ngự có khả năng tập trung cao độ. Với thành tích giữ sạch lưới cho tới giờ, có thể nói họ có khả năng phòng ngự chắc chắn. Tôi và ban huấn luyện U23 Việt Nam đang chuẩn bị tất cả các kịch bản, tình huống cho các cầu thủ. Toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt để có một trận đấu tốt vào ngày mai".

Thủ môn Li Hao là cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía U23 Trung Quốc từ đầu giải.

Đáng chú ý, khi được hỏi về tình hình lực lượng của U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik tỏ ra khá thận trọng.

"Có nhiều phóng viên Trung Quốc ở đây, tôi trả lời có sao không vậy?", ông Kim tỏ ra e dè. Sau đó, ông nói thêm: "Nói chung, tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều luôn trong trạng thái sẵn sàng thi đấu".

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1. Trước đó vào lúc 18h30, U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán U23 Nhật Bản.