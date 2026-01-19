Tai bay vạ gió: Tiến Linh gặp họa vì tin thất thiệt về U23 Việt Nam, Đình Bắc cũng bị lôi vào cuộc

Theo đó, mạng xã hội đang lan truyền bức ảnh với nội dung Tiến Linh nhận xét Đình Bắc còn kém ở khả năng đỡ bước một và dứt điểm, vì thế anh sẵn sàng chỉ dạy để giúp đàn em tiến bộ hơn. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là tin bịa đặt.

Dù vậy, bài đăng với nội dung sai sự thật này vẫn nhận được lượng tương tác rất cao, thậm chí được nhiều người chia sẻ lại. Phía loan tin giả còn rất tinh vi khi sử dụng AI để tạo nên hình ảnh Tiến Linh đang chỉ dạy Đình Bắc, khiến không ít khán giả mắc bẫy.

Nội dung bịa đặt về Tiến Linh, Đình Bắc và U23 Việt Nam.

Trên thực tế, những thông tin độc hại, sai sự thật như vậy xuất hiện không ít trên mạng xã hội trong thời điểm U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2026. Điều này khiến người dùng phải hết sức thận trọng, tiếp cận những nguồn tin chính thống để tránh rơi vào cái bẫy “câu tương tác” của kẻ xấu.

Ngoài việc tạo tin giả, còn những trường hợp lừa đảo khác. Từ đầu giải tới nay, có rất đông khán giả Việt Nam đã bị lừa khi tìm cách xem trực tiếp trận đấu của U23 Việt Nam.

Việc này xuất phát từ thói quen theo dõi ĐTQG, U23/U22 Việt Nam trên youtube trong nhiều giải đấu trước đây, nên nhiều người tiếp tục chọn cách này tại VCK U23 châu Á 2026. Tuy nhiên trên thực tế, không có bất cứ đơn vị sở hữu bản quyền giải đấu tại Việt Nam phát sóng các trận đấu của giải này trên youtube, mà chỉ phát trên các kênh sóng truyền hình.

Lợi dụng điều này, đã có nhiều kênh youtube lừa người dùng bằng cách đặt tiêu đề, ảnh nền (thumbnail) gây hiểu nhầm. Điều này khiến người xem tưởng rằng cách kênh này chiếu trận đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, tuy nhiên trên thực tế, họ lại phát sóng một trận đấu cũ đã diễn ra từ những năm trước, hoặc trò chơi điện tử bóng đá.

Đáng nói, những clip như vậy thu về lượng xem rất lớn, có kênh đạt tới hơn 1 triệu lượt xem, hay có kênh có tới khoảng 130.000 người xem trực tiếp cùng lúc.

130 nghìn người bị lừa xem trực tiếp một trận bóng đá trên trò chơi điện tử khi trận U23 Việt Nam - U23 UAE đang diễn ra.

Đây là điều khiến nhiều CĐV bức xúc, bởi người thân của họ (chủ yếu là người lớn tuổi) do không phân biệt được nên đã bị kẻ gian đánh lừa, dẫn đến việc bỏ lỡ những diễn biến thực tế ở trận đấu của U23 Việt Nam.