Rộ tin U23 Trung Quốc sa thải HLV bất chấp kết quả trận gặp U23 Việt Nam, thực hư ra sao?

Cụ thể, trên mạng xã hội, một số diễn đàn bóng đá lan truyền tin đồn HLV Antonio Puche sẽ không tiếp tục dẫn dắt U23 Trung Quốc sau khi vòng chung kết U23 châu Á 2026 khép lại. Đây được cho là kế hoạch mà LĐBĐ Trung Quốc tính toán từ trước giải, khi mời HLV Chen Dong (đang dẫn dắt CLB Dalian Yingbo tại Chinese Super League) về thay thế.

Tuy nhiên trên thực tế, đây là tin đồn không chính xác!

HLV Antonio Puche đã có 8 năm làm việc tại Trung Quốc, am hiểu bóng đá trẻ nước này. Ông bắt đầu dẫn dắt lứa U23 Trung Quốc hiện tại vào tháng 1/2025.

Với màn trình diễn tại VCK U23 châu Á 2026, nơi U23 Trung Quốc đã vào đến bán kết, HLV Antonio Puche đang nhận được sự đánh giá cao. Nhận xét về lối chơi của đội nhà, cựu tuyển thủ Trung Quốc Fan Zhiyi (từng dự World Cup 2002) ca ngợi HLV Antonio Puche đã giúp U23 Trung Quốc chơi thứ bóng đá khoa học bậc nhất thế giới. Ông nói:

"Thành thật mà nói, nhiều người coi lối chơi phòng ngự hiện nay của U23 Trung Quốc là biện pháp tạm thời, cho rằng đội có thể thay đổi khi đủ mạnh. Tuy nhiên tôi hoàn toàn không đồng ý.

Tôi nghĩ ngay cả khi trình độ tổng thể của các cầu thủ được cải thiện, chúng ta vẫn nên kiên trì với lối chơi này. U23 Trung Quốc đang sử dụng một trong những chiến thuật tiên tiến và khoa học nhất trên thế giới, và cũng là cách dễ nhất để giành chiến thắng. Ưu điểm lớn nhất của lối chơi này là nó có thể bẫy hầu hết các đối thủ vào lối chơi nửa vời của U23 Trung Quốc, khiến họ thực sự quên mất cách chơi bóng".

U23 Trung Quốc vào bán kết U23 châu Á 2026 mà chưa để lọt lưới bàn nào.

Trên thực tế, HLV Antonio Puche là người rất am hiểu bóng đá Trung Quốc. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã tới Trung Quốc làm việc từ năm 2018, lần lượt dẫn dắt các lứa U16, U17, U18, U19, U20 và bây giờ là U23 Trung Quốc.

Dù kết quả trận bán kết gặp U23 Việt Nam ra sao, HLV Antonio Puche cũng đã giúp U23 Trung Quốc thiết lập nên dấu mốc lịch sử tại VCK châu Á.

Trước đó, dù đã 5 lần dự giải đấu, nhưng U23 Trung Quốc chưa từng vượt qua được vòng đấu bảng. Vì thế, việc góp mặt ở top 4 giải đấu năm nay thực sự khiến người hâm mộ Trung Quốc hài lòng.

U23 Trung Quốc là đội "ngựa ô" tại giải đấu năm nay.

Kết thúc VCK U23 châu Á 2026, bóng đá Trung Quốc còn một giải đấu lớn ở cấp độ U23 nữa trong năm nay là ASIAD 20 tại Nagoya, Nhật Bản.

Kể từ khi ASIAD trở thành giải đấu của lứa U23 vào năm 2002 tới nay, bóng đá Trung Quốc đã vượt qua vòng bảng 6 lần liên tiếp nhưng sâu nhất cũng chỉ vào tới tứ kết. Với nền tảng tốt của dàn cầu thủ trẻ và tài cầm quân của HLV Antonio Puche, U23 Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiến xa tại ASIAD 2026.