Hàng triệu lượt xem nữ CĐV Trung Quốc òa khóc: "U23 Trung Quốc làm tôi không kìm được nước mắt"

"Tôi lên TV! Tôi đã khóc rất nhiều, không kìm được nước mắt!". Đó là dòng trạng thái trên trang cá nhân của Wang Yida, nữ CĐV Trung Quốc òa khóc trên truyền hình gây sốt mạng xã hội.

Câu chuyện diễn ra tại trận tứ kết giải U23 châu Á hôm 17/1 vừa qua. Khoảnh khắc U23 Trung Quốc thực hiện thành công quả phạt đền quyết định, qua đó đánh bại U23 Uzbekistan để giành quyền vào bán kết, ống kình truyền hình đã bắt được khoảnh khắc một nữ CĐV Trung Quốc vui sướng đến bật khóc trên khán đài sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

Nữ CĐV Trung Quốc gây sốt khi bật khóc lúc đội nhà giành thắng lợi tại tứ kết.

Wang Yida không phải người nổi tiếng. Cô chỉ là một CĐV Trung Quốc bình thường như bao người khác. Tuy nhiên rất nhanh sau khoảnh khắc òa khóc đó, hình ảnh của Wang Yida đã tràn ngập các diễn đàn bóng đá Trung Quốc.

"Tôi yêu bóng đá từ khi còn nhỏ. Chứng kiến đội nhà đạt được những kết quả như vậy thật sự xúc động. Tôi không thể ngừng khóc", nữ CĐV này viết trên trang cá nhân.

Bình luận về khoảnh khắc này, tờ 163.com (Trung Quốc) cảm thán: “Cảnh tượng này không chỉ là cao trào của trận đấu, mà còn là một viễn cảnh tươi đẹp cho tương lai của bóng đá Trung Quốc.

Đối với Wang Yida, đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu, mà đó là sự thể hiện chân thành tình yêu và sự ủng hộ sâu sắc của cô dành cho đội tuyển. Những giọt nước mắt của cô chứa đựng bao năm mong chờ và ước mơ về bóng đá Trung Quốc. Như nhiều người hâm mộ đã nói, bóng đá không bao giờ chỉ là môn thể thao của 11 người, đó là tình yêu của một đất nước”.

Trong quá khứ, U23 Trung Quốc chưa từng vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á. Vì vậy, việc đội bóng này vào đến bán kết ở giải đấu năm nay khiến người hâm mộ Trung Quốc vô cùng phấn khích.

Bài đăng của Wang Yida trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi, với nhiều cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự ủng hộ dành cho đội tuyển U23 Trung Quốc.

Tuy nhiên, thử thách tại bán kết với U23 Trung Quốc sẽ không hề đơn giản. U23 Việt Nam đã thể hiện bộ mặt ấn tượng với 4 trận toàn thắng, ghi 8 bàn từ đầu giải.

Nhiều khả năng, U23 Trung Quốc sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông, điều đã mang đến cho họ thành công tại giải đấu năm nay. Thế nhưng với những gì hàng công U23 Việt Nam đã thể hiện, người hâm mộ Việt Nam đang rất tự tin vào một chiến thắng tiếp theo cho đội nhà.

Còn nhớ vào tháng 11/2025 vừa qua, U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Trung Quốc 1-0 tại giải giao hữu Panda Cup nhờ pha ghi bàn của Phạm Minh Phúc.