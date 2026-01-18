Ngỡ ngàng với đội gần nhất sút tung lưới U23 Trung Quốc: Đến từ Đông Nam Á, ĐTQG hạng 198 FIFA

Theo đó, U23 Timor Lester chính là đội bóng gần nhất ghi được bàn thắng vào lưới lứa U23 Trung Quốc hiện tại ở một giải đấu chính thức.

Cụ thể, tại trận mở màn bảng D vòng loại U23 châu Á 2026 (diễn ra vào tháng 9/2025), U23 Timor Leste gây bất ngờ khi chỉ chịu thất bại với tỉ số sít sao 1-2 trước U23 Trung Quốc.

Đây là trận đấu mà đại diện Đông Nam Á đã mang đến rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà (bảng D được tổ chức tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc). U23 Trung Quốc vươn lên dẫn 2-0 nhờ các bàn thắng của Behram (40’) và Wang Yudong (45’). Nhưng sang hiệp 2, Paulo Gali Freitas ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút 54, khiến cho U23 Trung Quốc phải khá vất vả mới bảo toàn được thắng lợi trong quãng thời gian còn lại.

Paulo Gali Freitas (áo đỏ) là cái tên khá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Cầu thủ sinh năm 2004 từng nhiều lần cùng các đội tuyển trẻ Timor Leste đối đầu với Việt Nam tại các giải khu vực. Timor Leste là nền bóng đá thuộc nhóm yếu trên thế giới, với ĐTQG xếp hạng 198 FIFA.

Tuy nhiên kể từ sau trận đấu này, U23 Trung Quốc đã khiến tất cả phải bất ngờ khi không phải nhận thêm bất kỳ bàn thua nào ở giải chính thức. Đội quân của HLV Antonio Puche thắng U23 Quần đảo Bắc Mariana 10-0, hòa U23 Australia 0-0 để kết thúc vòng loại với vị trí nhì bảng D (thắng 2, hòa 1, giành 7 điểm).

Đến vòng chung kết, màn trình diễn ấn tượng của thủ môn Li Hao góp công lớn giúp U23 Trung Quốc giữ sạch lưới sau 4 trận đã đấu và giành vé vào bán kết.

Trong hành trình này, U23 Trung Quốc hòa U23 Iraq, U23 Thái Lan 0-0, thắng U23 Australia 1-0 ở vòng bảng. Đến tứ kết, đội bóng này tiếp tục kiên trì với lối đá phòng ngự số đông, cầm hòa U23 Uzbekistan 0-0 sau 120 phút và cuối cùng giành thắng lợi với tỉ số 4-2 ở loạt đá luân lưu.

U23 Trung Quốc đang thể hiện lối đá đầy gai góc tại VCK U23 châu Á 2026.

Tại vòng bán kết, U23 Trung Quốc sẽ chạm trán với U23 Việt Nam. Đáng chú ý, ngoài U23 Timor Leste, chỉ có 1 đội bóng nữa ghi được bàn vào lưới U23 Trung Quốc kể từ năm 2025 tới nay. Và đó chính là U23 Việt Nam.

Cụ thể, trong năm 2025, U23 Trung Quốc đã dự 2 giải đấu giao hữu là CFA Team China (tháng 3) và Panda Cup (tháng 11). Tại đây, đội bóng này gặp U23 Hàn Quốc (thắng 1-0 và 2-0), U23 Uzbekistan (hòa 2 trận 0-0), không để lọt lưới lần nào. Tuy nhiên khi đối đấu U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc chỉ có thành tích 1 hòa (1-1), 1 thua (0-1).

Trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội vào tháng 11/2025, Minh Phúc đã lập công mang về thắng lợi 1-0 cho U23 Việt Nam. Và giờ đây, người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng các học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ lại thêm một lần nữa tìm được mảnh lưới của U23 Trung Quốc, và sau đó giành quyền vào chơi trận chung kết giải U23 châu Á 2026.