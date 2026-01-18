Người hùng Thường Châu: "Lứa U23 Việt Nam này rất mạnh, không đối thủ nào làm khó được họ"

"Tôi nghĩ đối với U23 Việt Nam hiện tại, không có đối thủ nào là khó khăn. U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik là một tập thể rất mạnh, vững vàng bất khuất", Đoàn Văn Hậu chia sẻ trong một chương trình mới đây của FPT Play.

Người hùng lứa Thường Châu 2018 nói tiếp: "Các cầu U23 Việt Nam hiện tại thi đấu quá chững chạc và đã rất thành công. Và tôi nghĩ là U23 Việt Nam sẽ thành công nhiều hơn nữa. Tôi hy vọng ở bán kết, các cầu thủ Việt Nam sẽ giành chiến thắng để tiến vào chung kết".

U23 Việt Nam đang thể hiện lối chơi vô cùng ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026.

Sau khi đánh bại U23 UAE tại tứ kết, đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng tiếp theo sẽ là U23 Trung Quốc. Cuộc đấu vào 22h30 ngày 20/1 tới được dự báo sẽ vô cùng khó khăn, khi đối thủ đang thể hiện lối chơi phòng ngự kín kẽ, với việc chưa để lọt lưới lần nào từ đầu giải.

Tuy vậy, Đoàn Văn Hậu tin rằng với tài thao lược của HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục được thử thách tiếp theo.

"HLV Kim Sang-sik đã mang đến một tập thể rất mạnh và rất kỷ luật để tham dự giải đấu lần này. Chính yếu tố kỷ luật và tinh thần đoàn kết đã giúp đội nhà vượt qua những thử thách khó khăn nhất để tiến sâu vào vòng bán kết.

Chúc cho U23 Việt Nam tiếp tục giữ vững tinh thần, thi đấu thật tốt ở hai trận đấu sắp tới và sẽ giành chiến thắng”, Đoàn Văn Hậu nhấn mạnh.