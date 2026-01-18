Báo Trung Quốc: "Nếu cứ co cụm phòng ngự, U23 Trung Quốc khó thắng nổi U23 Việt Nam"

“Làm sao để đấu được với U23 Việt Nam? Đội tuyển U23 Trung Quốc cần giải quyết hai vấn đề: không thể chỉ dựa vào thủ môn Li Hao; tiền đạo Wang Yudong phải là là nhân tố then chốt”, tờ 163.com (Trung Quốc) mở đầu bài phân tích của mình.

Cây bút này tiếp tục: “Sau khi vượt qua U23 Uzbekistan ở tứ kết, nhiều phương tiện truyền thông và người hâm mộ bắt đầu mơ mộng rằng U23 Trung Quốc chỉ còn cách chức vô địch 2 trận thắng nữa mà thôi. Điều này bắt nguồn từ việc U23 Trung Quốc đang sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải, chưa để lọt lưới bàn nào. Mà như người ta vẫn nói, phòng ngự chính là chìa khóa thành công ở các giải đấu cúp.

Tuy nhiên, chúng ta không nên quá vui mừng vội, bởi vì xét từ tình hình hiện tại, U23 Trung Quốc vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết nếu muốn làm nên lịch sử”.

Thủ môn Li Hao được đồng đội công kênh sau màn tỏa sáng rực rỡ tại tứ kết.

Theo phân tích của 163.com, đến giờ này các đối thủ chắc chắn đã nhìn ra lối đá phòng ngự lùi sâu, chủ động nhường thế trận và chờ đợi phản công, các tình huống cố định mà HLV Antonio Puche xây dựng cho U23 Trung Quốc. Đây có thể sẽ là điều bất lợi.

Đồng thời, lối đá này cũng vô tình lãng phí những ngôi sao tấn công trong đội hình U23 Trung Quốc. Tờ 163.com đưa góc nhìn:

“Trận nào cũng vậy, U23 Trung Quốc bị dồn ép về phần sân nhà. Chiến thuật duy nhất của họ là cố gắng tổ chức phản công thật nhanh, phất bóng lên trên cho Wang Yudong và Baihelamu. Tuy nhiên, bài tấn công duy nhất này tỏ ra không hiệu quả. Trong 4 trận đã đấu, cả hai tiền đạo của U23 Trung Quốc đều không ghi được bàn thắng nào.

Hơn nữa, việc phải tham gia phòng ngự quá nhiều khiến sự sắc bén nơi Wang Yudong và Baihelamu cũng giảm đi thấy rõ. Đó là lý do tại sao một số phương tiện truyền thông chỉ trích HLV Antonio vì đã lãng phí tiềm năng của Wang Yudong.

Xét cho cùng, việc sử dụng một cầu thủ có tài năng tấn công xuất chúng như vậy để đá phòng ngự cũng là một hạn chế”.

U23 Trung Quốc giữ tỉ lệ kiểm soát bóng ít hơn, dứt điểm ít hơn ở cả 4 trận đấu vừa qua. Đội bóng này chưa để lọt lưới lần nào nhưng cũng mới chỉ có được 1 bàn thắng.

Tờ báo của Trung Quốc chỉ ra rằng càng tiến vào vòng trong, các đối thủ sẽ càng mạnh hơn, tạo ra áp lực lớn hơn, khiến hàng thủ U23 Trung Quốc dần xô lệch.

Thống kế cho thấy ở trận tứ kết với U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan kiểm soát bóng tới 71%, hưởng 13 quả phạt góc, tung ra 28 cú sút. Trong hiệp 1, có lúc tỷ lệ kiểm soát bóng của U23 Uzbekistan lên đến 90%.

“Nếu Li Hao không có 8 pha cứu thua xuất sắc, rồi lại tỏa sáng ở loạt đá luân lưu, U23 Trung Quốc đã không thể có mặt ở bán kết.

HLV Antonio cần có sự đa dạng hơn về chiến thuật, làm sao để tăng cường chất lượng hàng công trong hoàn cảnh vẫn duy trì hàng phòng ngự chặt chẽ. Nếu cứ chỉ trông đợi vào thủ môn Li Hao, giấc mơ vô địch của U23 Trung Quốc là điều không thực tế”.

Thủ môn Li Hao đang là ngôi sao sáng nhất của U23 Trung Quốc ở giải đấu này.

Cây bút của 163.com kết lại: "Xét cho cùng, cầu thủ không phải là máy móc. Họ chắc chắn sẽ mắc sai lầm trong những trận đấu cường độ cao liên tục. Và một vấn đề khác cần xem xét là thể lực.

Cả U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam đều tiến vào bán kết sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Tuy nhiên, trận đấu của Việt Nam kết thúc sớm hơn, giúp họ có thêm 1 ngày nghỉ ngơi. Điều này sẽ là lợi thế cho Việt Nam trong trận đấu vào ngày 20/1 tới. Việc có nên điều chỉnh đội hình và xoay vòng những cầu thủ đã quá mệt mỏi hay không là câu hỏi mà huấn luyện viên trưởng Antonio cần trả lời”.