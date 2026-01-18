Đấu U23 Việt Nam, huyền thoại ĐT Trung Quốc tuyên bố: "U23 Trung Quốc có lối đá khoa học nhất thế giới"

"Thành thật mà nói, nhiều người coi lối chơi phòng ngự hiện nay của U23 Trung Quốc là biện pháp tạm thời, cho rằng đội có thể thay đổi khi đủ mạnh. Tuy nhiên tôi hoàn toàn không đồng ý.

Tôi nghĩ ngay cả khi trình độ tổng thể của các cầu thủ được cải thiện, chúng ta vẫn nên kiên trì với lối chơi này. U23 Trung Quốc đang sử dụng một trong những chiến thuật tiên tiến và khoa học nhất trên thế giới, và cũng là cách dễ nhất để giành chiến thắng. Ưu điểm lớn nhất của lối chơi này là nó có thể bẫy hầu hết các đối thủ vào lối chơi nửa vời của U23 Trung Quốc, khiến họ thực sự quên mất cách chơi bóng".

Đó là phát biểu cựu tuyển thủ Trung Quốc Fan Zhiyi sau khi U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan để lọt vào vòng bán kết giải U23 châu Á 2026.

Trong hành trình này, đội bóng xứ tỷ dân luôn chơi phòng ngự, chấp nhận lép vế cả về thời lượng kiểm soát bóng lẫn số pha dứt điểm, chỉ mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng nhưng lại chưa để lọt lưới lần nào.

HLV Antonio Puche tạo nên lối đá phòng ngự gai góc cho U23 Trung Quốc.

Trong thành công này của U23 Trung Quốc, thủ môn Li Hao là cái tên dành được sự khen ngợi đặc biệt.

"Giờ đây bóng đá Trung Quốc đã có một thủ môn thực thụ! Li Hao trông rất tự tin và vui vẻ trong loạt sút luân lưu. Với phong độ và khả năng này, cậu ấy chắc chắn đủ điều kiện để được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Trung Quốc! Hãy tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ, đặc biệt là những người đã chứng tỏ được khả năng của mình!", Fan Zhiyi nói.

Thủ môn Li Hao trở thành chốt chặn tin cậy trong thành công của U23 Trung Quốc.

Cựu tuyển thủ từng dự World Cup 2002 phân tích thêm: "Mọi người đều khen ngợi thủ môn Li Hao, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên tán dương toàn đội. Chính chiến thuật hợp lý của ban huấn luyện và khả năng thực thi chiến thuật của các cầu thủ đã mang đến thành công này.

Từ việc Baihelamu và Wang Yudong gây sức ép ở khu vực trước khung thành, đến hàng phòng ngự vững chắc của Wumitijiang và các hậu vệ khác, U23 Trung Quốc đã tránh được việc mất vị trí trên sân. Kết quả là, đối thủ không có bất kỳ cơ hội ghi bàn rõ ràng nào.

Thêm vào đó, màn trình diễn ổn định và lối chơi xuất sắc của Li Hao đã góp phần giúp đội giữ sạch lưới trong cả bốn trận đấu với tổng cộng 400 phút. Đây chính là chìa khóa cho sự tiến bộ và chiến thắng của U23 Trung Quốc!"

U23 Trung Quốc trở thành đối thủ đáng gờm với U23 Việt Nam tại vòng bán kết.

Fan Zhiyi kết lại: "Đội U23 Trung Quốc hiện tại không còn là nỗi lo lắng nữa. Hàng phòng ngự của họ vững chắc, và những pha phản công khá sắc bén. Nếu các tiền đạo tự tin hơn một chút, họ có thể tạo ra những bước đột phá.

Sự nổi lên của Li Hao là kết quả của sự huấn luyện từ HLV Shao Jiayi tại CLB Thanh Đảo; các huấn luyện viên trẻ có thể truyền đạt sự tự tin và động lực tốt hơn cho các cầu thủ trẻ. Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào tập thể này và hy vọng đội U23 Trung Quốc sẽ trưởng thành hơn nữa và đạt được những thành tích tuyệt vời!".