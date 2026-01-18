Được ví như Bùi Tiến Dũng 2018, thủ môn U23 Trung Quốc được đào tạo ở Tây Ban Nha đẳng cấp ra sao?

U23 Trung Quốc vừa làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào đến vòng bán kết giải U23 châu Á. Đáng chú ý, trong hành trình đó, đội bóng xứ tỷ dân chưa phải nhận bất kỳ bàn thua nào. Và người chơi nổi bật nhất trong chiến tích này của U23 Trung Quốc chính là thủ môn Li Hao.

Thậm chí, sau khi có pha cản phá phạt đền thành công ở loạt sút luân lưu tại tứ kết, Li Hao còn được không ít CĐV Việt Nam so sánh với người hùng Bùi Tiến Dũng tại Thường Châu 2018. Vậy thủ môn của U23 Trung Quốc đã chơi xuất sắc đến nhường nào trong chặng đường vừa qua?

Li Hao được truyền thông Trung Quốc khen hết lời.

Li Hao sinh năm 2004, cao 1m88 và hiện đang khoác áo CLB Thanh Đảo. Thủ môn này nằm trong số 50 tài năng trẻ Trung Quốc gia nhập học viện Atlético Madrid của Tây Ban Nha , như một phần của sáng kiến "Ngôi sao hy vọng bóng đá Trung Quốc" của Tập đoàn Wanda nhằm khuyến khích sự phát triển của các cầu thủ bóng đá trẻ Trung Quốc.

Khi trở về Trung Quốc, anh thi đấu cho CLB Beijing Wanda, sau đó trở lại Tây Ban Nha vào tháng 2/2023 và được Atlético Madrid ký hợp đồng. Tuy nhiên sau 1,5 mùa giải được đem cho mượn đến đội hạng dưới Cornellà, Li Hao đã hồi hương để khoác áo CLB Thanh Đảo.

Li Hao sở hữu phản xạ cực kỳ ấn tượng.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Li Hao bắt chính cả 4 trận. Anh mở màn vòng bảng với 7 pha cứu thua ở trận gặp U23 Iraq, giúp đội nhà hòa 0-0. Sau đó, Li Hao tiếp tục giữ sạch lưới với 4 lần cứu thua, góp phần mang về thắng lợi 1-0 cho U23 Trung Quốc trước U23 Australia. Ở lượt cuối, Li Hao một lần nữa tỏa sáng khi chặn đứng 4 pha dứt điểm trúng đích của U23 Thái Lan.

Đến vòng tứ kết, dù U23 Uzbekistan tung ra tới 28 pha dứt điểm, trong đó có 8 cú sút trúng đích nhưng không một lần đưa bóng vượt qua được đôi tay của Li Hao.

Và rồi đến khi bước vào loạt đá luân lưu cân não, Li Hao cho thấy sự tự tin lớn với nụ cười luôn thường trực trên môi. Sau khi cầu thủ U23 Uzbekistan đá vọt xà ở loạt sút thứ 3, Li Hao xuất sắc đẩy thành công quả đá ở lượt thứ 4, qua đó giúp U23 Trung Quốc giành quyền vào bán kết.

Hàng thủ U23 Trung Quốc vẫn chưa một lần bị đánh bại tại giải đấu năm nay.

Rõ ràng, không quá khi nói thủ môn 22 tuổi chính là ngôi sao sáng nhất trong hành trình lịch sử của U23 Trung Quốc tại giải đấu năm nay. Và đó cũng sẽ là thách thức không nhỏ cho U23 Việt Nam tại vòng bán kết sắp tới.