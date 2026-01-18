"Trung Quốc rất khó chịu nhưng gặp họ, U23 Việt Nam dễ vào Chung kết hơn!"

Tối qua, một cú sốc đã xảy ra ở Tứ kết U23 châu Á 2026. Không phải một Uzbekistan được đánh giá rất cao mà chính Trung Quốc đã điền tên mình vào Bán kết, sau loạt sút luân lưu cân não (4-2, trước đó hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu).

Đáng chú ý, ở giải đấu năm nay, Trung Quốc chơi thiên về phòng ngự. Họ vào Bán kết sau 4 trận mà mới ghi được 1 bàn thắng. Nhận định về điều này, HLV Phạm Minh Đức nói trên sóng VTV:

"Mới ghi 1 bàn mà đã vào Bán kết thì hình như là ở Euro ngày xưa có Bồ Đào Nha thôi, chứ còn ở châu Á thì chưa có. Khi đó là Bồ Đào Nha vô địch đấy.

Thật ra mà nói, Trung Quốc đá theo kiểu này thì đúng là rất khó chịu. Các đội tấn công khi gặp lối chơi như vậy thì rất khó. Giống như trong hiệp một, họ cũng chơi phòng ngự dày đặc như vậy.

Tôi nghĩ là sang hiệp hai thì Uzbekistan sẽ phát huy điểm mạnh của mình về thể lực, tốc độ, rồi những cầu thủ khéo léo có thể chơi trong vòng cấm để dứt điểm cầu môn đối thủ. Nhưng cuối cùng chúng ta thấy là hiệp hai thì Trung Quốc còn chơi tốt hơn hiệp một, và các cầu thủ Uzbekistan gần như nản lòng luôn. Tôi thấy họ bế tắc.

Cái cách chơi phòng ngự dày đặc như thế làm cho đối phương rất ức chế. Trong bóng đá, đặc biệt là những trận đấu loại trực tiếp, thì thường đội bóng yếu thế sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự và chờ cơ hội.

Ăn được bàn thì ăn, không thì họ sẵn sàng kéo trận đấu về loạt penalty. Thường trong những loạt penalty thì đội bóng cửa dưới lại có tâm lý thoải mái hơn, các cầu thủ khi sút sẽ chuẩn xác hơn. Còn đội bóng cửa trên thì hay lo lắng.

Chúng ta thấy là cầu thủ số 16 của Uzbekistan – trận trước sút rất tốt – nhưng hôm nay dù chơi rất hay thì cuối cùng lại sút ra ngoài. Và tôi nghĩ đây cũng là một trận đấu hơi tiếc cho đội bóng chơi tốt hơn, Uzbekistan".

Uzbekistan không thể vượt qua Trung Quốc.

Dù Trung Quốc rất khó chịu, nhưng HLV Phạm Minh Đức cho rằng gặp họ thì U23 Việt Nam sẽ dễ đá hơn so với gặp U23 Uzbekistan.

"Tôi nghĩ là sẽ khác, bởi vì cách chơi của chúng ta khác Uzbekistan. Hàng tấn công của chúng ta, ví dụ như Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Lê Phát, rồi hai biên như Phạm Minh Phúc, đều có những phương án và ý tưởng chơi bóng khác.

Mỗi đối thủ sẽ mang đến một cách tiếp cận khác nhau. Với kinh nghiệm, sự lì lợm và tính đồng đều của đội hình, thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn muốn gặp Trung Quốc hơn là gặp Uzbekistan. Nếu gặp Trung Quốc, chúng ta sẽ có nhiều phương án hơn để hy vọng có mặt ở trận chung kết".

Chung quan điểm với HLV Phạm Minh Đức, BLV Tuấn Anh chia sẻ:

"Đúng là trước khi trận đấu diễn ra thì tôi nói thật là tôi chỉ mong muốn chúng ta gặp U23 Trung Quốc. Rõ ràng nhìn vào hành trình vòng bảng của hai đội thì nếu đối đầu với U23 Trung Quốc sẽ dễ hơn khi gặp Uzbekistan.

Mặc dù với đẳng cấp, bản lĩnh và bốn trận thắng rất thuyết phục thì ngay cả khi gặp Uzbekistan, U23 Việt Nam cũng không hề e ngại. Nhưng chắc chắn là nếu gặp Uzbekistan thì chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn.

Bây giờ chúng ta sẽ gặp U23 Trung Quốc, lại có lợi thế được nghỉ nhiều hơn một ngày. Cho nên tôi nghĩ là ở giải năm nay, về mặt tinh thần, chúng ta có thể tiến rất sâu. Biết đâu đấy chúng ta sẽ có thành tích tốt hơn so với cách đây 8 năm, bởi vì màn trình diễn của đội tuyển đến thời điểm này là cực kỳ ấn tượng".

Gặp U23 Trung Quốc ở Bán kết, U23 Việt Nam sẽ dễ đá hơn?

U23 Trung Quốc rất lì lợm và đã có 4 đội gặp khó trước họ (2 thắng, 2 hòa). Vậy U23 Việt Nam phải làm gì để vượt qua địch thủ này? BLV Tuấn Anh nói:

"Tôi nghĩ chắc chắn huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ yêu cầu các học trò không được nôn nóng. Chúng ta có những cầu thủ kỹ thuật, phối hợp tốt, chơi được trong không gian hẹp – điều đó đã thể hiện từ vòng bảng đến vòng knock-out.

Uzbekistan hôm nay quá nóng vội, họ muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút. Nhưng bóng đá thì không phải lúc nào đội mạnh hơn cũng thắng. Việc Trung Quốc đưa được trận đấu vào hiệp phụ đã là thành công, vào loạt luân lưu lại càng là thành công. Và cuối cùng họ xứng đáng giành chiến thắng".

HLV Phạm Minh Đức thì chia sẻ:

"Tôi nghĩ là huấn luyện viên U23 Trung Quốc sẽ không đánh giá thấp chúng ta. Họ sẽ rất thận trọng. Chúng ta cần tỉnh táo. Nếu có cơ hội ghi bàn trước thì khi đó mới thấy Trung Quốc sẽ tấn công như thế nào, và hàng thủ của họ khi dâng cao sẽ ra sao.

Trận bán kết rất khó đoán, nhưng tôi tin rằng các cầu thủ U23 Việt Nam có đủ bản lĩnh, trình độ và thể lực để giành chiến thắng bằng nhiều cách khác nhau. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một trận đấu tốt để vào chung kết".

Đình Bắc và U23 Việt Nam sẽ "giải quyết" Trung Quốc để vào Chung kết?

Chia sẻ cuối cùng, BLV Tiến Dũng cho rằng trước U23 Việt Nam, có thể U23 Trung Quốc sẽ không chơi phòng ngự kiểu "cửa dưới":

"Trung Quốc sẽ không phòng ngự bị động như trận này. Họ có thể kiểm soát bóng nhiều hơn khi gặp Việt Nam. Nhưng đây lại là thế trận phù hợp với U23 Việt Nam. Chúng ta chơi tốt hơn khi bị đánh giá thấp hơn. Về lý thuyết thì Việt Nam không hề là cửa dưới so với Trung Quốc, nhưng tôi vẫn thích việc chúng ta bị đánh giá thấp hơn, vì khi đó tâm lý cầu thủ sẽ thoải mái hơn".

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ đấu U23 Trung Quốc ở Bán kết U23 châu Á lúc 22h30 ngày 20/1. Trước đó là trận Bán kết 1 giữa U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, lúc 18h30 cùng ngày.