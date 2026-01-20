Thủ môn Tấn Trường: "Áp lực lớn thế này, nếu U23 Việt Nam có sai sót, hãy nhẹ nhàng với họ"

“U23 Việt Nam đá rất tốt ở vòng bảng, nhưng khi vào đến tứ kết – một trận đấu loại trực tiếp – thì đương nhiên anh em cầu thủ sẽ gặp áp lực hơn, dễ tâm lý hơn. Cầu thủ cần có bản lĩnh, tâm lý tốt để vượt qua được điều đó và giành chiến thắng. Và U23 Việt Nam đã làm được điều đó”, thủ môn Tấn Trường chia sẻ về hành trình vào bán kết giải U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đang chơi thăng hoa tại VCK U23 châu Á 2026.

Theo quan điểm của thủ môn từng nhiều năm khoác áo U23 Việt Nam và ĐTQG, Đình Bắc và đồng đội vừa qua đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, vượt qua được những áp lực lớn để mang đến màn trình diễn ấn tượng. Và điều đó đã mang đến cảm xúc bùng nổ cho người hâm mộ. Anh phân tích:

“Với các cầu thủ, áp lực ở đây là gì? Đó là áp lực từ sự kỳ vọng của người hâm mộ, mong mỏi mình đá hay, giành chiến thắng; rồi áp lực về danh hiệu, và nhiều thứ khác nữa. Nếu vượt qua được, cầu thủ sẽ tỏa sáng. Và rõ ràng thắng một trận đấu như vòng tứ kết trước U23 UAE mang lại cảm xúc cực kỳ tuyệt vời cho người hâm mộ”.

U23 Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh trong trận cầu rượt đuổi tỉ số với U23 UAE ở tứ kết.

Trải qua 4 trận đấu, U23 Việt Nam hiện đang có được thành tích toàn thắng. Chính điều này khiến sự kỳ vọng của người hâm mộ càng được đẩy lên cao. Không ít người tự tin vào việc U23 Việt Nam có thể đánh bại U23 Trung Quốc tại vòng bán kết mà không gặp phải quá nhiều khó khăn.

Tuy nhiên dưới góc nhìn của mình, thủ môn Tấn Trường cho rằng việc phải thi đấu với sự kỳ vọng lớn như vậy vừa là động lực nhưng cũng vừa là áp lực mà U23 Việt Nam cần vượt qua. Anh chia sẻ:

“Bóng đá cực kỳ áp lực, đặc biệt khi đó là một trận đấu lớn. Đó là cảm giác khi bước vào một trận đấu mà mình biết rằng hàng triệu người dân Việt Nam sẽ theo dõi và mong muốn mình giành chiến thắng.

Vậy thì rõ ràng các em U23 Việt Nam cũng áp lực chứ. Ai ra sân cũng muốn chiến thắng mà. Áp lực đó có thể dẫn tới căng cứng tâm lý, nhưng khi các em vượt qua được thời điểm đó, áp lực đó thì sẽ chơi tốt và giành được chiến thắng”.

U23 Việt Nam chơi hay ở tứ kết nhưng việc để U23 UAE ghi 2 bàn thắng từ các pha đánh đầu cũng là điều cần rút kinh nghiệm.

Đặc biệt anh nhấn mạnh dù màn trình diễn của U23 Việt Nam sắp tới có ra sao, mong các CĐV hãy có góc nhìn nhẹ nhàng, bởi tương lai của các cầu thủ vẫn còn ở phía trước, với đích đến cuối cùng là tỏa sáng ở ĐTQG.

“Vì thế nếu các CĐV nếu khi theo dõi trận đấu mà có thấy cầu thủ nào đá sai, chuyền lỗi một chút thì cũng mong mọi người thông cảm cho cầu thủ. Hãy cổ vũ cho đội tuyển một cách văn minh, nhã nhặn nhất.

Tất nhiên trong bóng đá chuyện thắng thì tung hô, thua thì chỉ trích là bình thường, nhưng hãy công bằng với cầu thủ một chút. Đương nhiên họ có sai nhưng hãy nhìn nhận bằng con mắt chuyên môn. Hãy cổ vũ U23 Việt Nam bằng cả trái tim, mong đội đi sâu hơn nữa tại giải đấu năm nay và xa hơn là tương lai của các cầu thủ ở ĐTQG”.

U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 Trung Quốc, tuy nhiên trước một đối thủ chưa để lọt lưới bàn nào từ đầu giải, đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng.

Về phía U23 Việt Nam, trước trận bán kết với U23 Trung Quốc, thủ môn Trần Trung Kiên khẳng định tinh thần toàn đội đang ở trạng thái tốt nhất:

“Trước khi bước vào trận đấu bán kết, em và toàn đội đang có tinh thần rất tốt, cũng như hết sức tập trung để tuân thủ tốt chiến thuật ban huấn luyện đưa ra. Bọn em sẽ thi đấu hết 100% sức lực để giành chiến thắng cho người hâm mộ Việt Nam.

Với cá nhân mình, em sẽ thi đấu bằng tất cả khả năng, với sự tập trung cao độ. U23 Việt Nam mỗi trận ra sân có một sự chuẩn bị khác nhau, bởi mỗi cuộc đấu, mỗi đối thủ là một thử thách khác nhau. Tụi em sẽ tiếp tục cố gắng, tập trung thi đấu tốt ở các trận sắp tới.”

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 tối nay (20/1). Trước đó vào lúc 18h30, U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán U23 Nhật Bản.