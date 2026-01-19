Trước giờ G, thủ môn U23 Việt Nam nói thẳng về "chốt chặn" đáng gờm của U23 Trung Quốc

“Với một thủ môn thi đấu 4 trận rất khó khăn mà chưa thủng lưới lần nào, đó là điều rất đáng ghi nhận. Bạn ấy rõ ràng là một thủ môn tốt, hoàn thiện ở mọi kỹ năng”, Trung Kiên dành lời khen cho thủ môn Li Hao trước ngày U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc tại bán kết giải U23 châu Á 2026.

Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi Li Hao đang thể hiện phong độ ấn tượng, góp công lớn trong hành trình của U23 Trung Quốc tại giải đấu năm nay. Sau 4 trận đấu, thủ môn này đã có tổng cộng 23 lần cứu thua, giúp đội bóng xứ tỷ dân giữ sạch lưới. Đồng thời, anh cũng tỏa sáng ở loạt đá luân lưu ở vòng tứ kết khi cản phá thành công 1 quả đá của cầu thủ U23 Uzbekistan.

Trung Kiên đánh giá việc U23 Trung Quốc vẫn giữ sạch lưới đến lúc này cũng là minh chứng cho sự tiến bộ và sức mạnh tập thể.

“Tại Panda Cup vào tháng 11/2025, em thấy U23 Trung Quốc là một tập thể gắn kết, có sức mạnh. Giờ đây, họ càng cải thiện rất nhiều được nhiều điều. Ngày mai sẽ là trận đấu đáng xem giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc”, thủ môn U23 Việt Nam chia sẻ.

Li Hao được các đồng đội công kênh sau chiến thắng ở vòng tứ kết.

Nói về sự chuẩn bị của đội nhà trước trận bán kết, Trần Trung Kiên khẳng định tinh thần toàn đội đang ở trạng thái tốt nhất:

“Trước khi bước vào trận đấu bán kết, em và toàn đội đang có tinh thần rất tốt, cũng như hết sức tập trung để tuân thủ tốt chiến thuật ban huấn luyện đưa ra. Bọn em sẽ thi đấu hết 100% sức lực để giành chiến thắng cho người hâm mộ Việt Nam.”

Thủ môn sinh năm 2003 kết lại: “Với cá nhân mình, em sẽ thi đấu bằng tất cả khả năng, với sự tập trung cao độ. U23 Việt Nam mỗi trận ra sân có một sự chuẩn bị khác nhau, bởi mỗi cuộc đấu, mỗi đối thủ là một thử thách khác nhau. Tụi em sẽ tiếp tục cố gắng, tập trung thi đấu tốt ở các trận sắp tới.”

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1. Trước đó vào lúc 18h30, U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán U23 Nhật Bản.