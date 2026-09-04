Báo Trung Quốc bình luận bất ngờ, dùng từ “bi kịch” để nói về thất bại của ĐT Việt Nam

Truyền thông Trung Quốc cho rằng việc U20 Việt Nam phải chịu thất bại trước Palestine là điều không thể tránh khỏi, xuất phát từ một lý do mang tính then chốt.

Như thường lệ, truyền thông Trung Quốc vẫn dành nhiều giấy mực để bình luận về các ĐTQG Việt Nam. Trang Sohu ngày 4/9 đã đăng một bài viết có tiêu đề: “Thất bại đầy bi kịch: U20 Việt Nam để thua Palestine, thể lực trở thành chìa khóa cho trận đấu”.

Theo bài bình luận của Sohu, việc U20 Việt Nam thất thủ trước Palestine giống như “điều đương nhiên”, xuất phát từ khác biệt lớn về nền tảng thể lực giữa hai đội.

Sohu bình luận: “Mặc dù có lịch sử đối đầu Palestine với một thắng và một hòa, U20 Việt Nam vẫn phải đối mặt với bất lợi lớn về thể lực trước các cầu thủ Trung Đông có thể trạng gần bằng các đội châu Âu. Do đó, việc Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Palestine vốn đã là điều không thực tế”.

Trang Sohu tiếp tục cho rằng nền tảng thể lực là yếu tố cốt lõi quyết định chiến thắng cho Palestine: “Bất chấp màn trình diễn đầy cố gắng, họ (U20 Việt Nam) vẫn phải đối mặt với thử thách khó khăn từ hàng phòng ngự Palestine. Điều này cho thấy rằng, trong khi bóng đá Đông Nam Á phát triển nhanh chóng, những cải thiện về kỹ thuật dường như không đủ để bù đắp cho những điểm yếu về thể lực. Ví dụ, bóng đá Nhật Bản cũng từng gặp khó khăn về thể lực trước những năm 1990, chỉ vươn lên trở thành đại diện của bóng đá châu Á nhờ những cải thiện cả về kỹ thuật và chiều cao”.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng thể lực là yếu tố cốt lõi khiến U20 Việt Nam để thua.

Bên cạnh việc thuật lại những diễn biến trận đấu ở phần tiếp theo, trang Sohu cho rằng thất bại của đội U20 khiến bóng đá Việt Nam cần có sự đánh giá lại về công tác đào tạo trẻ.

“Cuối cùng, U20 Việt Nam đã thất bại trước U20 Palestine, chịu thất bại thứ hai liên tiếp ở vòng loại. Xét đến chiến thắng trước đây của Việt Nam tại Giải vô địch U20 châu Á, những diễn biến này đáng lo ngại và đòi hỏi sự xem xét nghiêm túc về hệ thống đào tạo trẻ của họ”.

Khá tương tự, trang 163 của Trung Quốc cũng vừa đăng bài viết có tiêu đề: “1-2! U20 Việt Nam phải chịu thất bại ngược dòng trước Palestine, thể lực hạn chế là điều hiển nhiên, và lối chơi nhỏ gọn, nhanh nhẹn của họ tỏ ra không hiệu quả”.

Trang 163 cũng cho rằng U20 Việt Nam không phát huy được những điểm mạnh của mình trong bối cảnh chênh lệch về thể lực giữa hai đội là rất lớn.

“Cả hai đội đều chơi thận trọng ngay từ đầu. U20 Việt Nam có thời điểm chiếm ưu thế nhưng không ghi bàn trước. Ở phút 33, U20 Palestine đã tận dụng lợi thế thể lực, ghi bàn trong một pha lộn xộn trong vòng cấm. Trong hiệp một, Việt Nam dường như không tìm được cách nào hiệu quả để xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của các cầu thủ U20 Palestine…”.

Truyền thông Trung Quốc đặt vấn đề với công tác đào tạo trẻ sau 2 trận thua của U20 Việt Nam.

Trang 163 cũng đưa ra bình luận bày tỏ sự nghi vấn về công tác đào tạo trẻ của Việt Nam: “Việt Nam từng thi đấu ấn tượng ở giải U20 châu Á, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi họ đã thay đổi nhiều như thế nào trong những năm gần đây. Người ta tự hỏi điều gì đã xảy ra với hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam trong những năm qua”.

Hiện ở bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam vẫn chỉ đứng cuối bảng với 0 điểm, hiệu số -4 sau 2 lượt trận. Toàn đội hiện đã mất quyền tự quyết trước lượt cuối gặp Iran.

Trên lý thuyết, U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội tranh suất nhì bảng để hy vọng đi tiếp, tuy nhiên cánh cửa đã rất hẹp.