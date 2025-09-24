Bảo Tín Minh Châu, SJC, Doji bị phạt hàng trăm triệu vì cạnh tranh không lành mạnh

Ngày 23/9, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ba doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn là Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo đó, cả ba doanh nghiệp bị xử phạt 200 triệu đồng mỗi đơn vị vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cụ thể là đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Ngoài khoản phạt, các đơn vị này còn phải cải chính công khai trên website.

Ngoài ba doanh nghiệp kinh doanh vàng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đưa ra quyết định xử phạt TPBank với hành vi tương tụ.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết trong quá trình điều tra, các doanh nghiệp đã phối hợp cung cấp thông tin và có động thái hạn chế phần nào hậu quả vi phạm.

Đây không phải lần đầu các doanh nghiệp vàng lớn bị xử lý. Trước đó, vào tháng 5/2025, Ngân hàng Nhà nước đã công bố nhiều vi phạm liên quan đến chế độ báo cáo và quản lý hoạt động kinh doanh vàng, với mức phạt từ 1,3 – 2,6 tỷ đồng cho từng đơn vị.

Đơn vị Vi phạm chính Phạt hành chính (triệu đồng) SJC - Tổng giám đốc tự ý quyết định giá mua, bán mà không có căn cứ minh bạch

- Vi phạm quy định về thuế

- Vi phạm về phòng chống rửa tiền

- Vi phạm hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế 2.140 DOJI - Kinh doanh vàng online trên ứng dụng và website Egold chưa được cấp phép

- Vi phạm về phòng chống rửa tiền

- Vi phạm hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế 1.365 Bảo Tín Minh Châu - Thiếu công khai thông tin thương mại điện tử, không có chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng

- Vi phạm về phòng chống rửa tiền

- Vi phạm hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế 2.640

Các vi phạm chủ yếu của những doanh nghiệp này là về quy định phòng chống rửa tiền như thiếu nhận diện khách hàng, báo cáo giao dịch lớn; vi phạm về chứng từ, kế toán và thuế; hoặc có dấu hiệu đưa thông tin nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng, cạnh tranh không lành mạnh...



